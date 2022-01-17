Dolar
13.52
Euro
15.44
Altın
1,820.69
ETH/USDT
3,261.40
BTC/USDT
42,716.00
BIST 100
2,099.28
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOKİ tarafından Laç şehrinde depremzedeler için inşa edilen konutların teslim törenine katılıyor.
logo
Dünya

Abu Dabi'de düzenlenen İHA saldırısında 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Birleşik Arap Emirlikleri polisi, başkent Abu Dabi'de düzenlenen şüpheli İHA saldırısında 3 kişinin öldüğünü, 6 kişinin yaralandığını duyurdu.

Alaa Mohamed Aboueleinin Aly, Çağrı Koşak   | 17.01.2022
Abu Dabi'de düzenlenen İHA saldırısında 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Dubai

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) polisi, başkent Abu Dabi'de düzenlenen şüpheli İHA saldırısında 3 kişinin öldüğünü, 6 kişinin yaralandığını duyurdu.

Öte yandan, BAE resmi ajandı WAM'ın haberine göre, Abu Dabi'deki Musaffah bölgesine SİHA ile saldırı düzenlendi.

Saldırının 3 yakıt tankerinde patlamaya neden olduğu kaydedildi.

Patlama sonrasında, BAE ulusal petrol şirketi ADNOC ile Abu Dabi Uluslararası Havalimanı yakınında yangın çıktığı aktarıldı.

Saldırı nedeniyle ciddi bir hasarın oluşmadığı ifade edilirken, ölü ve yaralı bilgisine ise yer verilmedi.

Öte yandan Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, Husilere ait El-Mesire televizyonuna verdiği demeçte, "BAE'nin derinliklerine yönelik düzenlenen bir askeri saldırı hakkında ilerleyen saatlerde açıklama yapacağını" duyurdu.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Pekin'de Omicron belirlenen vakaya virüsün postadan bulaştığı ileri sürüldü
Almanya'da Kovid-19 vaka sayısı 8 milyonu geçti
'Hızla yayılan Omicron'u maske ve hijyenle frenleyin' uyarısı
Kovid-19 vakaları üç büyükşehirde arttı
TEİS'ten 'kaliteli ve güvenilir cerrahi maske kullanılmalı' uyarısı

Benzer haberler

Abu Dabi'de düzenlenen İHA saldırısında 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Abu Dabi'de düzenlenen İHA saldırısında 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı