AB'nin yeni Giriş Çıkış Sistemi nedeniyle Brüksel Havalimanı'nda bekleme süresi 4 saati buluyor

The Brussels Times haber sitesine konuşan Brüksel Havalimanı sözcülerinden Jeffrey Franssens, AB vatandaşı olmayanların ülkeye giriş için pasaport kontrolünde bekleme süresinin 4 saati bulduğunu belirtti.

Franssens, EES nedeniyle AB vatandaşı olmayan yolcuların ülkeden çıkış için yaklaşık 1 saat kadar sıra beklediği uyarısında bulundu.

Ayrıca Franssens, AB vatandaşları için pasaport kontrolünde bekleme süresinin 10-15 dakika olduğunu kaydetti.

Giriş-Çıkış Sistemi, AB vatandaşı olmayan yolcuların dijital kayıt işlemlerini gerçekleştirmesini zorunlu kılarak, pasaport kontrol süresini uzatıyor.

Yetkililer, biyometrik veri toplama işlemlerinin her yolcu için ek süre gerektirdiğini, bunun da yoğun dönemlerde bekleme sürelerini önemli ölçüde artırdığını belirtiyor.

Belçika hükümetinin EES kapsamında planlanan biyometrik veri toplama uygulamasını, yol açtığı kuyruklar nedeniyle geçici olarak erteleme kararına rağmen bekleme sürelerinde iyileşme görülmüyor.

EES nedir?

Yeni sistem, AB vatandaşı olmayan yolcuların sınır kapılarında parmak izi vermesini ve biyometrik fotoğraf çektirmesini zorunlu hale getiriyor.

Manuel kontrollerdeki hata payını sıfıra indirmeyi amaçlayan sistem doğrultusunda, uygulama kapsamında 180 günde 90 gün kalış kuralı sistem tarafından otomatik hesaplanacak ve süre aşımı yapan yolcular anında tespit edilerek ilgili birimlere bildirilecek. Böylece kural ihlalleri anında tespit edilerek sınır birimlerine otomatik bildirim gönderilecek.

Kaydedilen biyometrik veriler 3 yıl boyunca sistemde tutulacak. Böylece sonraki seyahatlerde işlemler hızlanacak. Giriş-çıkış damgalarının kalkmasıyla birlikte pasaport sayfalarının dolması sorunu ortadan kalkacak, tüm kayıtlar dijital ortamda saklanacak.

EES, 2026'nın son çeyreğinde başlaması beklenen ETIAS (Seyahat Ön Onay Sistemi) için temel veri kaynağı işlevi görecek.