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Dünya

AB'nin kuantum bilgisayar ağı projesine Barselona ev sahipliği yapacak

Avrupa Birliği'nin (AB) kuantum hesaplama ağı işlemcileri için seçtiği altı ülkeden biri olan İspanya, yeni kuantum bilgisayarları Barselona'daki Ulusal Süper Bilgi İşlem Merkezinde (CNS) kuracak.

Şenhan Bolelli   | 26.10.2022
AB'nin kuantum bilgisayar ağı projesine Barselona ev sahipliği yapacak

Madrid

AB projesi kapsamında 2023 ortasında CNS'ye gelmesi planlanan kuantum bilgisayarlar, mevcut durumda bulunan Mare Nostrum 5 süper bilgisayar sistemine entegre olacak.

CNS yetkilileri, mevcut süper bilgisayarların yeteneklerini aşan çözümlere izin veren, iklim değişikliği gibi bilimsel araştırmalar ve fizik için etkili olan, sanayiye ve kamu sektörüne Ar-Ge hizmetleri sağlayacak kuantum bilgisayarların 12,5 milyon avroluk bir yatırımla sisteme entegre olacağını, bunun yarısının AB fonlarından karşılanacağını açıkladı.

İspanya dışında Almanya, Çekya, Fransa, İtalya ve Polonya'da kurulacak kuantum bilgisayarların Avrupa'da farklı kuantum teknolojilerine ve mimarilerine erişimi garanti eden geniş bir ağ oluşturması hedefleniyor.

Sağlık, iklim değişikliği, lojistik veya enerji kullanımı gibi alanlardaki karmaşık sorunları daha hızlı çözmeye yardımcı olacağı belirtilen kuantum bilgisayar ağının, yeni ilaç ve malzemelerin geliştirilmesi için kimya ve fizikteki temel sayısal problemleri daha hızlı çözmesi öngörülüyor.

Uzmanlar, kuantum bilgisayarların çalışma özelliğini şu şekilde açıklıyor:

"Klasik hesaplamada bitlerin sadece iki durumu vardır. Sıfır ve bir. Bununla birlikte, bir kuantum bilgisayarında dolaşan şey kübitlerdir. Bir kübit sıfır durumunda olabilir, bir durumda olabilir ve bu iki durumun süper pozisyonunda olabilir. Sıfır ve bire verilen ağırlığa bağlı olarak sonsuz örtüşmeler vardır. Kuantum bilgisayarların çok fazla bilgi işlem gücüne sahip olmasının nedeni budur."


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