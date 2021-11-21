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Dünya

AB'nin Hartum Büyükelçileri: Sudan'ı krizden çıkaracak geniş diyaloğu desteklemeye hazırız

Avrupa Birliğinin (AB) Hartum Büyükelçileri, Sudan'ı krizden çıkaracak geniş diyaloğu desteklemeye hazır olduklarını bildirdi.

Ömer Erdem   | 21.11.2021
AB'nin Hartum Büyükelçileri: Sudan'ı krizden çıkaracak geniş diyaloğu desteklemeye hazırız

Hartum

Yapılan yazılı açıklamaya göre, AB'nin Büyükelçileri, feshedilen Egemenlik Konseyi Üyesi Muhammed Hasan et-Teayişi, Adalet Bakanı Nasreddin Abdulbari ve Orta Darfur Eyaleti Valisi Edib Abdurrahman ile başkent Hartum'daki AB misyonu binasında bir araya geldi.

Sudan'daki mevcut kriz ve demokratik sürecin yeniden tesis edilmesi ve anayasal bildiriye bağlı kalınması gibi konuların ele alındığı görüşmede, azledilen Başbakan Abdullah Hamduk'un görevine dönmesinin önemi tartışıldı.

Sudan halkının özgürlük, barış ve adalet isteklerini ve insan haklarını desteklediklerini yineleyen büyükelçiler, mevcut krizden çıkış yolunu çizecek kapsamlı bir diyaloğu desteklemeye hazır olduklarını vurguladı.

Teayişi, Abdulbari ve Abdurrahman, AB'ye demokratik geçişe verdiği sürekli desteklerinden ve protestoculara yönelik şiddeti sona erdirme, anayasal düzeni yeniden tesis etme ve gözaltına alınan siyasilerin serbest bırakılma çağrılarından dolayı teşekkür etti.

Sudan'da askeri müdahale

Sudan'da 25 Ekim sabahı Başbakan Abdullah Hamduk ile çok sayıda siyasetçi gözaltına alınmış, ertesi gün Hamduk'un serbest bırakıldığı açıklanmıştı.

Sudan Ordusu Komutanı Abdulfettah el-Burhan, olağanüstü hal (OHAL) ilan ettiklerini, Egemenlik Konseyi ve kabinenin feshedildiğini, ülkedeki tüm kesimleri temsil edecek teknokrat bir hükümet kurulacağını duyurmuştu.

Burhan, yayımladığı kararnameyle daha önce feshettiği Egemenlik Konseyini (Devlet Başkanlığı) yeniden kurmuş, 14 üyeli Konseyin başkanlığına kendisini getirmişti.

Gösterilerde 40 kişi öldü

Ordunun yönetime müdahalesine karşı çıkan sivil yönetim taraftarları, sokağa inerek protestolara başlamıştı.

Sudan Doktorlar Komitesi, ordunun yönetime el koyduğu 25 Ekim'den bu yana sivil yönetim talebiyle düzenlenen protestolara güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 40 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Ülke genelindeki askeri yönetim karşıtı gösteriler sürüyor.

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