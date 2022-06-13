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Dünya

AB'nin Filistin'e yardım fonlarını yakında serbest bırakması bekleniyor

Avrupa Birliği'nin (AB) Filistin'deki ders kitaplarının içeriği nedeniyle bir süredir tuttuğu Filistin'e yönelik yardım fonlarını yakında serbest bırakması planlanıyor.

Ömer Tuğrul Çam   | 13.06.2022
AB'nin Filistin'e yardım fonlarını yakında serbest bırakması bekleniyor

Brüksel

Filistin'deki müfredatta Yahudi karşıtı içerik bulunduğu iddiasıyla AB'nin Filistin'e yardım fonlarını engellemesi, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in bugün ve yarın İsrail ile Filistin'e düzenlediği ziyaret vesilesiyle gündeme geldi.

AB Komisyonu sözcülerinden Ana Pisonero, fonlarla ilgili prosedürü kısa sürede sonuçlandırmayı hedeflediklerini söyledi.

Prosedürün sonuçlanmasıyla fonların mümkün olan en kısa sürede serbest bırakılacağını aktaran Pisonero, bunların Doğu Kudüs'teki hastaneler ve öncelikli olarak yardıma muhtaç aileler için kullanılmasının planlandığını bildirdi.

Pisonero, AB'nin Filistin'e 2014'ten bugüne kadar 2 milyar avro yardımda bulunduğunu, AB'nin Filistinlilere yardıma devam edeceğini vurguladı.

AB'nin Filistin'e yönelik fonlarının büyük kısmı, Filistin'deki ders kitaplarında Yahudi karşıtı söylem olduğu gerekçesiyle müfredatta revizyon yapılması talebiyle gönderilmiyordu.

Yaklaşık bir yıldır tutulan fonların miktarının 230 milyon avro olduğu belirtiliyor.

Fonlara getirilen engeller nedeniyle özellikle Doğu Kudüs'teki hastanelerde bazı hastaların tedavilerinin yapılamadığı, birçok hastanın hayati tehlikeyle karşı karşıya kaldığı ifade ediliyor.

Son olarak geçen ay Filistin'de faaliyetleri sürdüren kuruluş Norveç Mülteci Konseyi (NRC), yardımların durdurulmasının Doğu Kudüs'teki sağlık sistemini felce uğrattığını açıklamıştı.

NRC Genel Sekreteri Jan Egeland, "Bu kısıtlamalar, hastalıklarının son aşamasında bulunan ve hayat kurtaran ilaçları alamayan kişileri cezalandırıyor, aileler yiyecek alamadığı için çocuklar aç kalıyor. Brüksel'de alınan siyasi kararların en zalim bedelini Filistinliler ödüyor." demişti.

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