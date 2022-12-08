Abluka nedeniyle kısıtlı inşaat malzemesinin girebildiği Gazze'de 120 bin konut açığı var
Gazze'deki Filistin Çalışma ve İskan Bakan Yardımcısı Naci Serhan, İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde yaklaşık 120 bin konut açığı olduğunu söyledi.
Gazze
İsrail'in 2006’dan bu yana hava, kara ve denizden abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde 2 milyondan fazla Filistinli zor şartlarda yaşıyor.
Dünyanın nüfus yoğunluğu en yüksek bölgeleri arasında gösterilen Gazze'de 16 yıldır süren abluka, buradaki Filistinlilerin hayatını doğrudan olumsuz etkiliyor. İsrail'in bölgeye girişini kısıtladığı ürünlerin başında ise inşaat malzemeleri geliyor.
Filistin Uluslararası İlişkiler Meclisinin "Gazze ablukasının 16. yılı: Sayılar ve göstergeler" raporuna göre, Gazze'deki yoksulluk oranı yüzde 64'e ulaştı.
Raporda ayrıca Gazze'deki ailelerin yüzde 70'inden fazlasının yardım olmaksızın yeni konut inşa etmesinin veya mevcut konutları onarmasının mümkün olmadığı belirtildi.
"Gazze'de artan nüfusla birlikte her yıl 14 bin konut ihtiyacı doğuyor"
AA muhabirine konuşan Filistinli Bakan Yardımcısı Serhan, uzun yıllardır ablukanın sürdüğü Gazze Şeridi'ndeki konut durumunu değerlendirdi.
İsrail'in 16 yıldan beri abluka altında tuttuğu 365 kilometrekarelik Gazze Şeridi'nde yaklaşık 2 milyon 300 bin kişinin hayata tutunmaya çalıştığını dile getiren Serhan, bölgede ciddi bir konut krizi yaşandığını belirtti.
İsrail'in ablukanın yanında bölgeye farklı tarihlerde açtığı 4 savaşta büyük yıkım meydana geldiğini hatırlatan Serhan, Gazze Şeridi'nde yaklaşık 120 bin konut açığı olduğu ve bunun için 500 milyon dolar gibi bir bütçe gerektiğini söyledi.
Filistinli yetkili, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Gazze Şeridi'nde artan nüfusla birlikte her yıl 14 bin konut ihtiyacı doğuyor. Sektör ise her yıl ihtiyacın sadece üçte birini karşılayabiliyor. İsrail, 2007'den beri Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında yaklaşık 18 bin konutu tümüyle yıktı, 250 konutta da kısmi yıkıma yol açtı. Bu nedenle de Körfez ülkeleri ve uluslararası toplumun ciddi yardımlarına ihtiyacımız var."
"Gazze'deki 400 bin konut, ihtiyacı karşılamıyor"
Gazze'de halihazırda yaklaşık 400 bin konut olduğu ve bunun bölgedeki ihtiyacı karşılamada yetersiz kaldığını belirten Serhan, bölgedeki ekonomik koşulların elverişsiz olması nedeniyle konut açığının kapanamadığını ifade etti.
İnşaat çalışmalarının aslında özel sektörün elinde olduğuna ve vatandaşın konut alabilmesi için toplam tutarın en az yarısını peşin ödemesi gerektiğine vurgu yapan Serhan, işsizlik ve yoksulluğun yaygın olduğu Gazze Şeridi'nde insanların konut satın alma durumunda olmadığını söyledi.
Çok kalabalık ailelerin bir evi paylaşmak zorunda kaldığı Gazze'de yaşam koşullarının eskilere döndüğünü aktaran Serhan, "Gazze'de tarım alanları olarak kullanılan araziler dışında konut için değerlendirilebilecek yer de yok. Gazze Şeridi'nde aslında temel sorun, vatandaşa gıda temini sağlamaktadır. Çünkü tarım için kullanılacak arazi alanları da sınırlı." diye konuştu.
Çalışma ve İskan Bakan Yardımcısı Serhan, tarım arazileri alanına ilişkin sorunun çözümü için ince dengeleri göz önünde bulundurmak gerektiğini ancak bölgedeki yoğun nüfusun konut ihtiyacına rağmen bunu başarmanın pek mümkün görülmediğini kaydetti.
Serhan, bölgedeki zorlu koşulların hafifletilmesi için gerçek çözümlere ihtiyaç duyulduğunu, aksi halde nüfusun giderek arttığı Gazze'de hayatın imkansız hale gelebileceği uyarısında bulundu.
"Gazze'deki konut krizi ancak Filistin devletinin kurulmasıyla çözülür"
Gazze Şeridi'nde arazinin oldukça sınırlı ve pahalı olmasına bağlı olarak yapılaşmanın dikey olarak gelişebildiğini söyleyen Filistinli yetkili, "Ancak imkanların oldukça sınırlı olduğu Gazze gibi yerde dikey yapılaşma da beraberinde bazı sorunlar getiriyor. Mesela Gazze'de enerji krizi var, yüksek binalarda ise asansörlerin kullanımı için elektrik şart." dedi.
Gazze'deki insanların konut, iş imkanı ve temel hayat koşullarından mahrum bırakılmaya devam edilmesi halinde ablukayı sürdüren İsrail'e karşı intifadaya başvurabileceği uyarısında bulunan Serhan, 2030 yılına gelindiğinde Gazze Şeridi'nde inşaat için yer bulmanın imkansız olabileceğine dikkati çekti.
Gazze'deki konut krizinin ancak bağımsız Filistin devletinin kurulmasıyla çözülebileceğini söyleyen Serhan, bu durumda Gazze'deki nüfusun bir kısmının Batı Şeria'ya kaydırılabileceğini belirtti.
Filistinli Bakan Yardımcısı, İsrail'in birçok kez saldırı düzenlediği Gazze'nin yeniden imarı için yaklaşık 200 milyon dolara ihtiyaç duyulduğunu, bölgede yaşayanların temel gereksinimleri için de yaklaşık 5 milyar dolar gibi bir kaynak gerektiğini ifade etti.
Nüfusun artmasına bağlı olarak konut ihtiyacının yanında okul, sağlık merkezleri ve diğer altyapı hizmetlerinde açıklar oluştuğunu belirten Serhan, Gazze halkının temel ihtiyaçlarının karşılanması için uluslararası toplumun ve Körfez ülkelerinin ciddi yardımlarını beklediklerini sözlerine ekledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.