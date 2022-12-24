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Dünya

Abluka altındaki Gazze'de İsrail'in engelleri nedeniyle yüzlerce hastanın hayatı tehlikede

İsrail ablukası altındaki Gazze'de hastanelere tıbbi cihaz tedarikinin engellenmesi nedeniyle, yüzlerce hastanın hayatının tehlikeye girebileceği uyarısında bulunuldu.

Mehmet Nuri Uçar   | 24.12.2022
Abluka altındaki Gazze'de İsrail'in engelleri nedeniyle yüzlerce hastanın hayatı tehlikede

Gazze

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Tıbbi Görüntüleme Birimi Müdürü İbrahim Abbas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in birkaç aydır, görüntüleme ve teşhis alanında kullanılanlar dahil, tıbbi cihazların bölgeye girişini engellediğini ifade etti.

Söz konusu engellemelerden dolayı yüzlerce hastanın etkilendiğini aktaran Abbas, bu durumun hastaların hayatını tehlikeye atabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Gazze hastanelerindeki görüntüleme cihazlarının şu anda sorunlu ve bakım için gerekli yedek parça ve ekipman eksikliğinden dolayı tamirinin zor olduğunu dile getiren İbrahim Abbas, kış döneminde özellikle solunum sistemi ile ilgili vakaların artması nedeniyle bu cihazlara olan ihtiyacın arttığını vurguladı.

İbrahim Abbas, İsrail'in haksız ablukasının kaldırılması ve bölgedeki Filistinlilerin sağlık hizmetlerinden yararlanmasını sağlamak için uluslararası ve insan hakları kuruluşlarına çağrı yaptı.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, deniz ve havadan abluka altında tutuyor.

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