Abe Şinzo'yu öldürdüğü belirtilen saldırgan önceden silahı test ettiğini öne sürdü
Eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo'yu silahla vurduğu belirtilen Yamagami Tetsuya, silahı daha önce test ettiği iddiasında bulundu.
Ankara
Japonya Devlet Televizyonu NHK'nin haberine göre, Yamagami saldırıya hazırlanırken ev yapımı silahını test ettiğini söyledi.
- Eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo silahlı saldırıda hayatını kaybetti
- Eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo'nun hayatını kaybettiği silahlı saldırıya tepki yağdı
- Abe'yi öldürdüğü belirtilen şüpheli siyasi amacının olmadığını savundu
- Japonya Ulusal Polis Teşkilatı Abe'ye saldırıda "güvenlik kusuru"nu soruşturacak
- Eski Japonya Başbakanı Abe'yi öldürdüğü belirtilen saldırgan bir dini lideri de hedef almak istemiş
Yamagami, polis yetkililerine, yakın zamanda bir tesiste silahı test ettiğini aktardı.
Yamagami'nin daha önce bomba yapma girişiminde bulunduğunu kaydeden müfettişlerden biri ise saldırganın öncelikle dini bir grubun liderine saldırmak istediğini ardından karar değiştirerek Abe'yi hedef aldığını belirtmişti.
Eski Japonya Başbakanı Abe, 8 Temmuz'da ülkenin Nara kentinde Liberal Demokrat Parti adayının seçim kampanyasına destek için açık hava etkinliğinde yaptığı konuşma sırasında göğsünden vurulmuştu.
Japonya Devlet Televizyonu NHK, saldırının ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Abe'nin öldüğünü duyurmuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.