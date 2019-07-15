Euro
6.44
Dolar
5.72
BIST 100
97,098.34
Altın
1,412.10
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
logo
Dünya

ABD'ye Meksika sınırından giren göçmenler sığınma hakkı talep edemeyecek

ABD'de Trump yönetimince yapılan düzenlemeyle, Orta Amerika ya da herhangi bir üçüncü ülkeden yola çıkarak Meksika sınırından ABD'ye giriş yapan göçmenlerin sığınma hakkı talep etmeleri yasaklanıyor.

Dildar Baykan   | 15.07.2019
ABD'ye Meksika sınırından giren göçmenler sığınma hakkı talep edemeyecek

New York

ABD'ye Meksika sınırından giren göçmenler sığınma hakkı talebinde bulunamayacak.

ABD, Meksika sınırından ülkeye giren göçmenlere yönelik yeni bir düzenleme yaptı.

ABD Adalet Bakanlığı ile İç Güvenlik Bakanlığının Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenlenmesine göre, Orta Amerika ülkelerinden ya da üçüncü bir ülkeden gelen göçmenler, ülkeye Meksika üzerinden giriş yapmaları halinde ABD'den sığınma talep etme hakkını kaybedecek.

Çocuklar için de geçerli olacak düzenleme yarın yürürlüğe girecek.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Falaşaların entegrasyon sorunları ve siyasetten beklentileri
Srebrenitsa soykırımının sekiz aşaması
Borsalar ilk yarıda küresel risklere aldırmadı
Trump ve diğerleri: 2020 ABD başkanlık seçimleri
AB'de koltuk siyaseti: Dağılma mı, yeni başlangıç mı?

Benzer haberler

ABD'ye Meksika sınırından giren göçmenler sığınma hakkı talep edemeyecek

ABD'ye Meksika sınırından giren göçmenler sığınma hakkı talep edemeyecek

Çin Tayvan’a silah satan Amerikan şirketleriyle iş yapmayacak

FETÖ mensupları ABD'de yasallaşmak için Türkiye'yi karalıyor

ABD'deki FETÖ Şebekesi: Kemal 'Kevin' Öksüz

ABD'deki FETÖ Şebekesi: Kemal 'Kevin' Öksüz

'ABD kısıtlamalarının Zarif üzerinde etkisi yok'

'ABD kısıtlamalarının Zarif üzerinde etkisi yok'
ABD'de yasa dışı göçmenlere yönelik baskınlar başladı

ABD'de yasa dışı göçmenlere yönelik baskınlar başladı