Euro
9.10
Dolar
7.45
BIST 100
1,549.53
Altın
1,854.77
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İzmir'in bazı ilçeleri ve çevresinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi
logo
Dünya

ABD'ye hava yoluyla gelen yolculara 26 Ocak'tan itibaren negatif Kovid-19 testi zorunluluğu getiriliyor

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, 26 Ocak'tan itibaren ülkeye hava yoluyla gelenlerden negatif Kovid-19 test sonucu isteneceğini duyurdu.

Dildar Baykan   | 13.01.2021
ABD'ye hava yoluyla gelen yolculara 26 Ocak'tan itibaren negatif Kovid-19 testi zorunluluğu getiriliyor

Washington

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), 26 Ocak'tan itibaren ülkeye hava yoluyla gelenlerden negatif Kovid-19 testi sonucu isteneceğini duyurdu.

CDC Direktörü Robert Redfield, yaptığı yazılı açıklamada, ülkeye hava yoluyla giriş yapan herkesten son 72 saat içinde yapılmış "negatif" test sonucu isteneceğini belirtti.

Uygulamanın 26 Ocak'tan itibaren hayata geçeceğini kaydeden Redfield, "Test tüm riskleri ortadan kaldırmaz, ancak bir süre evde kalmak, maske takmak ve sosyal mesafeyi korumak gibi önlemlerle desteklendiğinde, seyahatlerimiz daha güvenli ve sağlıklı hale gelebilir." değerlendirmesinde bulundu.

ABD, 25 Aralık'ta İngiltere'den ülkeye gelecek tüm yolcuların yeni tip koronavirüs testlerinin negatif olması şartını getirmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de eyaletler Kovid-19 aşı dozlarının boşa gitmemesi için uygulamaları genişletmeye başladı
Somali’de yaklaşık 1,5 ayın ardından yeniden Kovid-19 vakaları tespit edildi
Koronavirüs salgınında son 24 saat
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 80 bine yaklaştı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 385 bini geçti

Benzer haberler

ABD'ye hava yoluyla gelen yolculara 26 Ocak'tan itibaren negatif Kovid-19 testi zorunluluğu getiriliyor

ABD'ye hava yoluyla gelen yolculara 26 Ocak'tan itibaren negatif Kovid-19 testi zorunluluğu getiriliyor

ABD'de 9 milyona yakın kişiye Kovid-19 aşısı yapıldı