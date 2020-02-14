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Dünya

ABD'ye geçmek isteyen 29 bin düzensiz göçmen Meksika'da gözaltına alındı

Orta Amerika ülkelerinden hareket ederek yasa dışı yollarla ABD'ye geçmek isteyen yaklaşık 29 bin düzensiz göçmenin geçen ay Meksika'da gözaltına alındığı bildirildi.

Sinan Doğan   | 14.02.2020
ABD'ye geçmek isteyen 29 bin düzensiz göçmen Meksika'da gözaltına alındı

Ankara

Meksika Gümrük ve Sınır Koruma (CBP) Kurumundan yapılan açıklamada, ABD'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 29 bin 200 göçmenin, ocak ayında güvenlik güçlerince gözaltına alındığı kaydedildi. 

Açıklamada, bu sayının geçen yıl kasım ayında 32 bin 514, aralıkta ise 32 bin 857 olduğu belirtildi.

Düzensiz göçmenlerin en çok Honduras, El Salvador ve Guatemala uyruklu oldukları vurgulandı.

Orta Amerikalı göçmenler, Meksika üzerinden ABD'ye ulaşmaya çalışıyor

Orta Amerika ülkelerinden yola çıkan çok sayıda göçmen, Guatemala ve Meksika üzerinden ABD'ye ulaşmaya çalışıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, göreve geldikten sonra Orta ve Güney Amerika'dan gelen göçmenleri Meksika sınırında bekletme kararı almıştı.

ABD ve Meksika hükümetleri arasında varılan "Meksika'da Kal" mutabakatı kapsamında, bu ülke üzerinden ABD'ye göç başvurusunda bulunan üçüncü ülke vatandaşlarının, başvuru işlemleri sonuçlanana kadar sınır kenti Tijuana'da ikamet etmesi öngörülmüştü.

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