Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.61
Dolar
5.93
BIST 100
94,498.54
Altın
1,277.19
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD'nin yaptırım uyguladığı Nikaragua bankası iflasını istedi

ABD'nin Venezuela devlet petrol şirketiyle ilişkileri nedeniyle yaptırım kararı aldığı Nikaragua bankası Bancorp iflasını istedi.

Emre Aytekin   | 25.04.2019
ABD'nin yaptırım uyguladığı Nikaragua bankası iflasını istedi

Ankara

ABD'nin Venezuela devlet petrol şirketiyle ilişkileri nedeniyle yaptırım kararı aldığı Nikaragua bankası Bancorp iflasını istedi.

Bancorp yöneticilerinden Eduardo Holmann Chamorro, Nikaragua Bankalar ve Mali Kurumlar Denetim Otoritesinin bankanın "gönüllü fesih" talebini kabul ettiğini bildirdi.

Bankanın fesih sürecini yönetmesi için bir komite kurulacağını ifade eden Chamorro, komitenin mudilerin ve banka çalışanlarının haklarının iadesini sağlayacağını kaydetti.

Bankalar ve Mali Kurumlar Denetim Otoritesi, iflas kararının kabulünü henüz doğrulamadı.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega'nın "rüşvet fonu gibi çalıştığını" öne sürdüğü bankaya yeni yaptırımlar getirileceğini açıklamıştı.

ABD, Bancorp'u Venezuela ile mali bağlantıları nedeniyle yaptırım uygulanacak kurumlar listesine almıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yeni dünya düzensizliği: Yeni Soğuk Savaş başlarken
Körfez'in müdahalesi Kuzey Afrika'yı istikrarsızlığa sürüklüyor
İsrail'de koalisyon pazarlıkları
Ermeni meselesinde artık değişim zamanı
İspanya’da erken seçimden nasıl bir siyasi tablo çıkar?

Benzer haberler

Pompeo'dan S-400 açıklaması

Pompeo'dan S-400 açıklaması

Trump Kolombiya ve Orta Amerika ülkelerini hedef aldı

NATO üyelerinin üçünde S-300 bulunuyor

ABD'nin Devrim Muhafızları kararı ve araçsallaşan terör

ABD'nin Devrim Muhafızları kararı ve araçsallaşan terör
'Microsoft Çin'in insan hakları ihlallerinde suç ortağı' iddiası

'Microsoft Çin'in insan hakları ihlallerinde suç ortağı' iddiası
Trump: Wikileaks hakkında hiçbir şey bilmiyorum

Trump: Wikileaks hakkında hiçbir şey bilmiyorum