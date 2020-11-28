Euro
9.35
Dolar
7.81
BIST 100
1,328.73
Altın
1,788.50
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

ABD'nin United Airlines uçaklarıyla Pfizer aşısının sevkiyatına başladığı iddiası

Pfizer'in koronavirüse karşı geliştirdiği aşının ABD'ye sevkiyatına başlandığı iddia edildi.

Sümeyye Dilara Dinçer   | 28.11.2020
ABD'nin United Airlines uçaklarıyla Pfizer aşısının sevkiyatına başladığı iddiası

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Amerikan ilaç firması Pfizer'in yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği aşının, dağıtım merkezlerine gönderilmek üzere United Airlines havayolu şirketinin uçuşlarıyla ABD'ye sevkiyatına başlandığı iddia edildi.

Business Insider sitesinin, Wall Street Journal gazetesine dayandırdığı haberine göre, Pfizer ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in geliştirdiği aşının sevkiyatı için United Airlines'ın uçakları kullanılıyor.

Haberde ilk seferler Brüksel-Chicago arasında yapıldığı, aşıların, Chicago'dan dağıtım merkezlerine ulaştırılmasının planladığı belirtildi.

Federal Havacılık İdaresinin (FAA), kuru buzla paketlenerek yapılması gereken aşı sevkiyatına onay verdiği belirtildi.

Acil kullanım için ABD Gıda ve İlaç Dairesine (FDA) başvuruda bulunan Pfizer ve BioNTech, Avrupa'da da halihazırda kurumlara müracaat etmeye başlamıştı.

Klinik denemelerde Pfizer ve Biontech'in aşı adayı yüzde 95, Moderna'nın aşı adayı yüzde 95,4, AstraZeneca ve Oxford aşısı ise tek doz uygulamada yüzde 70, bir yarım ve bir tam doz uygulamada yüzde 90 etkili oldu. 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 271 bini geçti
ABD'nin United Airlines uçaklarıyla Pfizer aşısının sevkiyatına başladığı iddiası
Azerbaycan'da 'en yüksek günlük Kovid-19 vakası sayısı' kayıtlara geçti
Kovid-19 vaka sayısında artış kaydedilen İzmir'in işlek noktalarında yoğunluk gözlendi
İran'da son 24 saatte 391 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Benzer haberler

ABD'nin United Airlines uçaklarıyla Pfizer aşısının sevkiyatına başladığı iddiası

ABD'nin United Airlines uçaklarıyla Pfizer aşısının sevkiyatına başladığı iddiası

Aşı, Kovid-19 vaka sayılarını tersine çevirecek

Kovid-19 aşısının 2. dozu yapılan Prof. Dr. Özlenen Özkan: Kendimi gayet dinç hissediyorum

Avrupa'da Kovid-19 aşısına ilk onay yıl bitmeden verilebilir

Avrupa'da Kovid-19 aşısına ilk onay yıl bitmeden verilebilir
Afrika'daki yoksul ülkeler Kovid-19 aşısına ulaşamamaktan endişeli

Afrika'daki yoksul ülkeler Kovid-19 aşısına ulaşamamaktan endişeli
Sağlık Bakanı Koca: Bugün 28 bin 351 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Sağlık Bakanı Koca: Bugün 28 bin 351 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı