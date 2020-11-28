ABD'nin United Airlines uçaklarıyla Pfizer aşısının sevkiyatına başladığı iddiası
Pfizer'in koronavirüse karşı geliştirdiği aşının ABD'ye sevkiyatına başlandığı iddia edildi.
Ankara
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Amerikan ilaç firması Pfizer'in yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği aşının, dağıtım merkezlerine gönderilmek üzere United Airlines havayolu şirketinin uçuşlarıyla ABD'ye sevkiyatına başlandığı iddia edildi.
Business Insider sitesinin, Wall Street Journal gazetesine dayandırdığı haberine göre, Pfizer ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in geliştirdiği aşının sevkiyatı için United Airlines'ın uçakları kullanılıyor.
Haberde ilk seferler Brüksel-Chicago arasında yapıldığı, aşıların, Chicago'dan dağıtım merkezlerine ulaştırılmasının planladığı belirtildi.
Federal Havacılık İdaresinin (FAA), kuru buzla paketlenerek yapılması gereken aşı sevkiyatına onay verdiği belirtildi.
Acil kullanım için ABD Gıda ve İlaç Dairesine (FDA) başvuruda bulunan Pfizer ve BioNTech, Avrupa'da da halihazırda kurumlara müracaat etmeye başlamıştı.
Klinik denemelerde Pfizer ve Biontech'in aşı adayı yüzde 95, Moderna'nın aşı adayı yüzde 95,4, AstraZeneca ve Oxford aşısı ise tek doz uygulamada yüzde 70, bir yarım ve bir tam doz uygulamada yüzde 90 etkili oldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.