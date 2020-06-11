Euro
7.75
Dolar
6.82
BIST 100
109,163.70
Altın
1,735.40
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD'nin 'Uluslarası Dini Özgürlükler' raporunda FETÖ yer almadı

ABD Dışişleri Bakanlığının, birçok ülkedeki dini kısıtlamalar ve azınlıkların durumunu değerlendirdiği "Uluslararası Dini Özgürlükler Raporu"nun 2019 yılı sayısında "FETÖ" konulu incelemeye yer verilmemesi dikkati çekti.

Tevfik Durul   | 11.06.2020
ABD'nin 'Uluslarası Dini Özgürlükler' raporunda FETÖ yer almadı

Ankara

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, yaklaşık 200 ülkedeki "dini azınlıklara yapılan kısıtlamalara" ilişkin incelemelerin yer aldığı "Uluslararası Dini Özgürlükler Raporu"nun 22'nci sayısında, Türkiye'nin girişimleri sonucu "FETÖ" konulu bir değerlendirme yapmaktan kaçınıldığı görüldü.

Bu raporun daha önceki sayısında üç yerde FETÖ elebaşının adı geçirilmişti.

Diğer yandan, ABD'nin bu yıl mart ayında yayımladığı "2019 İnsan Hakları Raporu"nda FETÖ'den 37 defa bahsedilmiş, Türkiye'den de bu raporda yer alan iddialara sert tepki gösterilmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığınca dün yayımlanan Uluslararası Dini Özgürlükler Raporu'nun geçen yıla ilişkin sayısının Türkiye bölümünde, Hristiyan ve Yahudi azınlığa mensup kişilerin çeşitli zorluklarla karşılaştığı öne sürülmüş, Ayasofya'nın camiye çevrilmesi konusuyla ilgili de çeşitli söylemlere değinilmişti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, raporun yayımlanmasının ardından yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye bölümünün, "yine kaynağı belirsiz iddialar içeren, objektiflikten uzak bir dille kaleme alındığı" değerlendirmesini yapmıştı.

Türkiye'de farklı din ve inançların huzur ve uyum içinde yaşadığının altını çizen Aksoy, Türkiye'nin mülkiyetinde bulunan Ayasofya'ya ilişkin her türlü tasarrufun da Türkiye'nin iç işlerini ilgilendiren bir konu olduğunu vurgulamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanı Koca: Şimdiye kadarki Kovid-19 vakalarının yüzde 85'i iyileşti
İspanya'da dört günden beri Kovid-19'dan yeni ölüm rapor edilmedi
Merkel, Çin Devlet Başkanı Şi ile ekonomi ve uluslararası konuları görüştü
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 167'ye yükseldi
Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve ölümler artmaya devam ediyor

Benzer haberler

Irak Başbakanı Kazımi: Musul'un DEAŞ'ın eline geçmesi mezhepçi politikaların sonucuydu

Irak Başbakanı Kazımi: Musul'un DEAŞ'ın eline geçmesi mezhepçi politikaların sonucuydu

ABD'nin 'Uluslarası Dini Özgürlükler' raporunda FETÖ yer almadı

Biden'den Trump'a 'seçimde oy çalmayı deneyecek' suçlaması

ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 115 bini aştı

ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 115 bini aştı
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları düşüşünü sürdürdü

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları düşüşünü sürdürdü
ABD İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Topuz'a 8 yıl 9 ay hapis cezası

ABD İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Topuz'a 8 yıl 9 ay hapis cezası