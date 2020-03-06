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Dünya

ABD'nin Tunus Büyükelçiliği yakınında bombalı saldırı

Tunus'un başkentinde ABD Büyükelçiliği yakınında bombalı saldırı düzenlendiği bildirildi.

Enes Canlı,Adel Bin Ibrahim Bin Elha Elthabti   | 06.03.2020
ABD'nin Tunus Büyükelçiliği yakınında bombalı saldırı

Tunus

ABD'nin Tunus Büyükelçiliği yakınında motosikletli bir intihar eylemcisi bombalı saldırı düzenledi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, başkent Tunus'taki ABD Büyükelçiliği yakınında motosikletli bir kişi bombalı saldırı gerçekleştirdi. 

Yerel basında çıkan haberlerde patlamanın, büyükelçilik çevresinde nöbet tutan güvenlik güçlerine ait aracın yakınında meydana geldiği belirtildi.

Saldırı sonrası can kaybı ve yaralanmaya ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı. 

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