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Dünya

ABD'nin Trablus Büyükelçiliği: ABD, Libya'da çözüm için tüm diplomatik unsurları kullanıyor

ABD'nin Trablus Büyükelçiliği, ABD'nin, Libya'da siyasi bir çözüme varılabilmesi için tüm diplomatik unsurları kullandığını ve Büyükelçi Richard Norland'ın, Fransa'nın ardından başka ülkelerle de görüşmeler yapacağını bildirdi.

Hakan Çopur   | 03.10.2020
ABD'nin Trablus Büyükelçiliği: ABD, Libya'da çözüm için tüm diplomatik unsurları kullanıyor

Washington

ABD'nin Trablus Büyükelçiliği, Libya'daki siyasi duruma ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.

Açıklamada, "Bakan Pompeo'nun Roma'da da belirttiği gibi ABD, daha fazla istikrar ve daha az risk ve sonunda Libya'da çözüme varacak siyasi bir süreç için tüm diplomatik unsurlarını kullanacaktır." ifadesine yer verildi.

ABD'nin Trablus Büyükelçisi Richard Norland'ın Fransa'daki diplomatik görüşmelerine vurgu yapılan açıklamada, "Büyükelçi Norland'ın Paris temaslarını, farklı başkentlerdeki görüşmeleri izleyecektir ve bu çabaların hepsi, BM koordinasyonundaki siyasi bir süreç yoluyla Libyalıların kendi geleceğini belirleme çabalarına destek amacı taşımaktadır." değerlendirmesi yapıldı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İtalya ziyaretinde, Libya'da siyasi bir çözüme ulaşılabilmesi için tüm diplomatik girişimleri desteklediklerini belirtmişti.

Büyükelçi Norland da Libya'da siyasi bir çözüm için son olarak Paris'te çeşitli temaslarda bulunmuştu.

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