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Dünya

ABD'nin Texas eyaletindeki fırtınada 5 kişi hayatını kaybetti

ABD'nin Texas eyaletinde etkili olan fırtınada 5 kişi yaşamını yitirdi.

Ayşe İrem Tiryaki  | 26.05.2024 - Güncelleme : 26.05.2024
ABD'nin Texas eyaletindeki fırtınada 5 kişi hayatını kaybetti

Oklahoma City

Texas'ın Cooke bölgesi Şerifi Ray Sappington, eyalette etkisini gösteren fırtınaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hayatını kaybeden 5 kişiden 3'ünün aynı aileden olduğunu kaydeden Sappington, fırtınada çok sayıda kişinin de yaralandığı bilgisini paylaştı.

Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirten Sappington, ölü sayısının artacağından endişe edildiğini söyledi.

Yetkililer ayrıca, elektrik hatlarında ve evlerde hasar meydana geldiğini ifade etti.


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