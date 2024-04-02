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Dünya

ABD'nin Texas eyaletinde fırtına nedeniyle çok sayıda kişi yaralandı

ABD'nin Texas eyaletinin Midland kentinde fırtına nedeniyle çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu, Salih Okuroğlu  | 02.04.2024 - Güncelleme : 02.04.2024
ABD'nin Texas eyaletinde fırtına nedeniyle çok sayıda kişi yaralandı

Midland

Texas Kamu Güvenliği Departmanından, eyalette yaşanan fırtınaya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, eyaletteki fırtına sonucu oluşan tozun görüş mesafesini azaltması üzerine Midland'da 30'a yakın aracın zincirleme kaza yaptığı ve çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

Ulusal Hava Durumu Servisinin açıklamasında ise Illinois eyaletinin merkez bölgesinde şiddetli yağış görüleceği belirtilerek, sel ihtimaline karşı uyarı yapıldı.

Açıklamada, Oklahoma eyaletinin başkenti Oklahoma City'nin kuzeyindeki Kingfisher ve Dover şehirlerinde de şiddetli yağış sonrası sel uyarısı verilirken, Texas, Oklahoma, Missouri ve Illinois'de hortum, dolu ve sele yol açabilecek şiddetli fırtınanın etkili olduğu ifade edildi.

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