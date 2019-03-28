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Dünya

ABD'nin Suudilerle nükleer ortaklık yapmak isteyen şirketlere izin verdiği iddiası

Amerikan Daily Beast sitesi, ABD Enerji Bakanlığının Suudi Arabistan'a nükleer teknoloji satışı için bazı Amerikan şirketlerine onay verdiğini ileri sürdü.

Dildar Baykan   | 28.03.2019
ABD'nin Suudilerle nükleer ortaklık yapmak isteyen şirketlere izin verdiği iddiası

New York

ABD Enerji Bakanlığının, Suudi Arabistan'a nükleer teknoloji satışı için Amerikan şirketlerine izin verdiği iddia edildi.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, ülkesinin İstanbul'daki başkonsolosluğunda cinayete kurban gitmesinin ardından gündeme gelen ve birçok kesim tarafından eleştirilen ABD'nin Suudi Arabistan ile yapacağı nükleer ortaklığa ilişkin yeni bir iddia ortaya atıldı.

Daily Beast internet sitesinin konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, ABD Enerji Bakanlığının, Suudi Arabistan ile nükleer konusunda iş yapmak isteyen bazı şirketlere yetki verdiği belirtildi.

Haberde, Enerji Bakanlığının, şirketlerin Suudi Arabistan ile nükleer iş birliği yapabilmeleri için gerekli olan "Part 810" yetkisini hangi şirketlere verdiğinin ve bu yetkilerin kapsamının ne olduğunun henüz bilinmediği kaydedildi.

ABD'de federal kanunlar, Amerikan firmalarının Suudi Arabistan ile nükleer teknoloji, üretim ve geliştirme konularında iş birliği yapabilmeleri için hükümetten izin almalarını şart koşuyor.

Haberde, ABD Enerji Bakanlığının, Daily Beast'in sorularına yanıt vermediğinin altı çizildi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, dün ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesinde Dışişleri Bakanlığının 2020 bütçesiyle ilgili oturuma katılmıştı. ABD-Suudi Arabistan ilişkileri hakkında birçok meclis üyesinin değerlendirmeler yaptığı oturumda, Kaşıkçı cinayeti ve Washington'ın Riyad ile görüşmelerini sürdürdüğü nükleer anlaşma sık sık gündeme gelmişti.

Kaliforniya Vekili Brad Sherman oturumda, "Cemal Kaşıkçı hunharca katledildi. Şu ana kadar verdiğimiz tepki, bu 17 haydutun Disneyland'e gidemeyeceğini söylemek oldu. Bu hiç de uygun bir karşılık değil. En azından Suudi Arabistan'ın nükleer silaha sahip olmasını önleyebilirsiniz. Eğer elinde kemik testeresi olan bir rejime güvenemezseniz nükleer silah olana da güvenmemelisiniz." ifadelerini kullanmıştı.

New York Times'ın iddiası

ABD'nin New York Times gazetesi de ay başında geçtiği haberde, ABD Başkanı Donald Trump'ın başdanışmanı Jared Kushner'in Suudi Arabistan ziyaretinde, Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile Suudi nükleer programı ve Amerikan yardımını görüştüğünü yazmıştı.

Suudi Arabistan'a nükleer reaktörler satma planının, aralarında Eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'in de bulunduğu bir grup emekli ulusal güvenlik yetkilisi tarafından ortaya atıldığı öne sürülen haberde, önce Suudi Arabistan'da 40 nükleer santral oluşturulması kararı alındığı ancak, şimdilik sadece iki nükleer santral ile başlanmasının planlandığı kaydedilmişti.

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