ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey, Türkiye ve Suudi Arabistan'ı ziyaret edecek
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey, 9-13 Ocak'ta Türkiye ve Suudi Arabistan'ı ziyaret ederek Suriye ve Irak'taki son gelişmeleri ele alacak.
Washington
ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'nin 9 Ocak günü Türkiye'ye gideceği bildirildi.
Türkiye'de üst düzey Türk yetkililerle ve aynı zamanda Suriye muhalefetinden isimlerle görüşeceği kaydedilen Jeffrey'nin özellikle 2254 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararının uygulanmasına ilişkin süreçleri gündeme getireceği belirtildi.
Daha sonra Riyad'a geçeceği ifade edilen Jeffrey'nin burada da üst düzey yetkililerle bir araya geleceği ve Suriye ile Irak'taki son durumu ele alacağı bildirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.