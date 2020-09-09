Euro
8.85
Dolar
7.49
BIST 100
1,099.68
Altın
1,944.68
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD'nin Portland kentinde ırkçılık karşıtı gösteriler yeniden alevlendi

Polis ile göstericiler arasında çatışma çıktı, 11 kişi gözaltına alındı.

İslam Doğru   | 09.09.2020
ABD'nin Portland kentinde ırkçılık karşıtı gösteriler yeniden alevlendi

New York

ABD’nin Oregon eyaletindeki Portland kentinde mayıs ayından bu yana süren ırkçılık ve polis şiddetine karşı protestolar yeniden alevlendi.

Portland polisi tarafından yapılan açıklamada, bu sabah belediye binası yakınında göstericilerle polis arasında yoğun çatışmaların yaşandığı, 11 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Salı gecesi başlayan ve gece boyu devam eden protestolarda göstericilerin polislere "projektil" denilen roket benzeri cisimler attığı, polisin göstericileri kontrol altına alıp dağıtmak için çaba sarf ettiği kaydedildi.

Floyd protestolarının 100. gününde 59 kişi gözaltına alınmıştı

Portland'de pazar günü yüzlerce gösterici, siyahi Amerikalı George Floyd'un Minneapolis kentinde polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan gösterilerin 100. gününde bir araya gelerek ırkçılık ve polis şiddetini protesto etmişti.

Gece geç saatlere kadar devam eden gösterilerde polis, sokaklarda molotofkokteyli atan göstericilere biber gazıyla müdahale etmiş, olayların protesto gösterisi olmaktan çıkıp ayaklanmaya dönüştüğünü savunmuştu.

Pazar günkü gösterilerde, 59 kişinin gözaltına alındığı kaydedilmişti.

George Floyd'un ölümü

Siyahi Amerikalı 46 yaşındaki Floyd, 25 Mayıs'ta dolandırıcılık şüphesiyle Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde gözaltına alınırken polis memuru Derek Chauvin'in uzun süre boynuna diziyle bastırması nedeniyle dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.

Floyd olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, olayla ilgili görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını alevlendirmiş ve protestolar, olayların başladığı Minneapolis'ten ülke geneline sıçramıştı.

Floyd'un öldürülmesinin ardından Portland'de 29 Mayıs'ta başlayan gösteriler devam ediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye’de son 24 saatte 1673 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu
Endonezya’nın başkenti Cakarta’da Kovid-19 kısıtlamaları geri getirildi
CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı
ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 194 bin 75'e çıktı
Sinop'ta kaymakam ve belediye başkanının koronavirüs testi pozitif çıktı

Benzer haberler

ABD'nin Portland kentinde ırkçılık karşıtı gösteriler yeniden alevlendi

ABD'nin Portland kentinde ırkçılık karşıtı gösteriler yeniden alevlendi

ABD'de Floyd protestolarının 100. gününde 59 kişi gözaltına alındı

ABD'de polis, Trump destekçisi aktivistin katil zanlısını gözaltına alırken öldürdü

Filistinli Hanun: İsrail askeri diziyle omzuma çöktüğünde, George Floyd'u hatırladım

Filistinli Hanun: İsrail askeri diziyle omzuma çöktüğünde, George Floyd'u hatırladım
Portland'da protestocular Belediye Başkanı'nı hedef aldı

Portland'da protestocular Belediye Başkanı'nı hedef aldı
İsrail askerlerinin Filistinli yaşlı adama uyguladığı şiddet ABD'deki George Floyd olayını hatırlattı

İsrail askerlerinin Filistinli yaşlı adama uyguladığı şiddet ABD'deki George Floyd olayını hatırlattı