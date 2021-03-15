Euro
8.99
Dolar
7.53
BIST 100
1,561.11
Altın
1,732.53
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor
logo
Dünya

ABD'nin öldürdüğü Kasım Süleymani'nin İran için petrol satışı da yaptığı ortaya çıktı

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Cihangiri, petrol ihracatı için birçok kişinin başvuruda bulunduğunu, ancak başarılı olamadıklarını belirterek, "Sadece komutan Kasım Süleymani bir süre bize yardım etti." dedi.

Mustafa Melih Ahıshalı   | 15.03.2021
ABD'nin öldürdüğü Kasım Süleymani'nin İran için petrol satışı da yaptığı ortaya çıktı

İstanbul

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, ABD'nin geçen yıl Irak'ta öldürdüğü Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin petrol satışında da rol aldığını belirtti.

Khabaronline haber sitesine göre Cihangiri, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi bünyesinde ABD yaptırımlarını delme amacıyla kurulan Yaptırımla Mücadele Kurulunun çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Cihangiri, "Yaptırımla Mücadele Kurulunda yaptırımların nasıl delineceği ve riskleri ele alınıyor. (Petrol) Nasıl satılacak, gemilere hangi bayraklar takılacak gibi... Bu şartlarda petrol satmayı kabul edenler risk almışlar demektir." ifadelerini kullandı.

Petrol ihracatı için birçok kişinin başvuruda bulunduğunu, ancak başarılı olamadıklarını kaydeden Cihangiri, "Bunlardan hiçbiri bir varil dahi satamadı. Sadece komutan Kasım Süleymani bir süre bize yardım etti." dedi.

İran'ın petrol ihracatı, dönemin ABD Başkanı Donald Trump'ın 2018'de nükleer anlaşmadan çekilmesi ve yaptırımları yeniden uygulamaya başlamasıyla büyük ölçüde azalmıştı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Süleymani, 3 Ocak 2020'de Uluslararası Bağdat Havalimanı yakınında ABD saldırısında öldürülmüştü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran'da yerli aşı COVIRAN Bereket'in insanlar üzerindeki 3. aşama klinik denemesine geçildi
İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 100 kişi hayatını kaybetti
Bakan Varank: Yerli aşıda hedefimiz sene sonu
Sağlık çalışanları 90 yaşındaki Şehriye ninenin Kovid-19 aşısı için yollara düştü
'15 gün çocuk gibi ağladım'

Benzer haberler

ABD'nin öldürdüğü Kasım Süleymani'nin İran için petrol satışı da yaptığı ortaya çıktı

ABD'nin öldürdüğü Kasım Süleymani'nin İran için petrol satışı da yaptığı ortaya çıktı