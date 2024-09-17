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Dünya

ABD'nin North Carolina eyaletine 12 saatte 304 milimetre yağış düştü

ABD'nin North Carolina eyaletinde, son 200 yılın en etkili yağışının olduğu bildirildi.

İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu  | 17.09.2024 - Güncelleme : 17.09.2024
ABD'nin North Carolina eyaletine 12 saatte 304 milimetre yağış düştü

Miami

Ulusal Hava Servisi (NWS) Wilmington Ofisinin sosyal medya platformu X üzerinden yapılan açıklamaya göre, North Carolina'nın Carolina Beach, Southport ve Boiling Spring Lakes bölgelerinde "tarihi" yağış görüldü.

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA), North Carolina'da fırtına etkisiyle 12 saatte metrekareye 304 milimetre yağmur yağdığını belirtti ve bunun 200 yıl sonra ilk kez olduğunu vurguladı.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, fırtınanın dün South Carolina kıyıları yakınında olduğunu ve eyaletin iç kesimlerine doğru ilerlediğini açıkladı.

Fırtına nedeniyle onlarca yol su altında kalırken, bazı okullarda eğitime ara verildi.

North Carolina Valisi Roy Cooper, yaptığı açıklamada, eyalet sakinlerini fırtınadan etkilenen bölgelerden uzak durmaya çağırdı.

Fırtınanın yarın akşama kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Ulusal Kasırga Merkezi, North ve South Carolina kıyıları için "tropik fırtına" uyarısında bulunmuş, bu uyarı dün kaldırılmıştı.

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