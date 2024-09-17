ABD'nin North Carolina eyaletine 12 saatte 304 milimetre yağış düştü
ABD'nin North Carolina eyaletinde, son 200 yılın en etkili yağışının olduğu bildirildi.
Miami
Ulusal Hava Servisi (NWS) Wilmington Ofisinin sosyal medya platformu X üzerinden yapılan açıklamaya göre, North Carolina'nın Carolina Beach, Southport ve Boiling Spring Lakes bölgelerinde "tarihi" yağış görüldü.
ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA), North Carolina'da fırtına etkisiyle 12 saatte metrekareye 304 milimetre yağmur yağdığını belirtti ve bunun 200 yıl sonra ilk kez olduğunu vurguladı.
ABD Ulusal Kasırga Merkezi, fırtınanın dün South Carolina kıyıları yakınında olduğunu ve eyaletin iç kesimlerine doğru ilerlediğini açıkladı.
Fırtına nedeniyle onlarca yol su altında kalırken, bazı okullarda eğitime ara verildi.
North Carolina Valisi Roy Cooper, yaptığı açıklamada, eyalet sakinlerini fırtınadan etkilenen bölgelerden uzak durmaya çağırdı.
Fırtınanın yarın akşama kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.
Ulusal Kasırga Merkezi, North ve South Carolina kıyıları için "tropik fırtına" uyarısında bulunmuş, bu uyarı dün kaldırılmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.