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Dünya

ABD'nin Nashville kentindeki patlamanın intihar saldırısı olabileceğinden şüphe ediliyor

ABD'nin Tennessee eyaletinin Nashville kentinde Noel sabahı meydana gelen patlamanın intihar saldırısı olabileceğinden şüpheleniliyor.

Betül Yürük   | 27.12.2020
ABD'nin Nashville kentindeki patlamanın intihar saldırısı olabileceğinden şüphe ediliyor

New York

ABD basınında soruşturma yürüten yetkililere dayandırılan haberlere göre, patlama "büyük olasılıkla" bir intihar saldırısı sonucu meydana geldi.

Haberde, yetkililerin patlamanın meydana geldiği alanda insan kalıntıları olabileceğine inandıkları birtakım kanıtlar bulduğu bilgisi yer aldı. 

Federal yetkililler patlamayı kimin gerçekleştirdiğini henüz bilmedikleri açıklaması yaparken, dün ABD basını patlamayla bağlantısı olabileceğine inanılan bir kişinin evinde arama yapıldığını yazmıştı.

Söz konusu kişinin kimliği açıklanmazken, CBS televizyonu patlamayla ilgili 63 yaşında bir beyaz adamın soruşturulduğu bilgisini vermişti.

Şehir merkezine park edilmiş karavan tipi araçtaki patlayıcının infilak ettiği olayla ilgili soruşturma devam ederken, Belediye Başkanı John Cooper, alana erişimi kısıtlamak için pazar gününe kadar söz konusu bölgede sokağa çıkma yasağı ilan etmişti.

Vali Bill Lee de patlamanın etkisinin şiddeti ve büyüklüğü nedeniyle Beyaz Saray'dan federal yardım istemişti.

Patlama nedeniyle en az 41 binanın zarar gördüğünü belirten Lee, hasar oluşan iletişim sistemlerinin, acil çağrı merkezi 911 dahil ev ve GSM hatlarını da etkilediğini belirtti.

Patlamada 3 kişi yaralanmış, hastaneye kaldırılan bu kişilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığını açıklanmıştı.

Metro Nashville Polis Departmanı Sözcüsü Don Aaron da "Bu olayın kasıtlı olduğuna inanıyoruz." demişti.

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