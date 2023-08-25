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Dünya

ABD'nin Michigan eyaletinde şiddetli rüzgar ve yağmur 5 kişinin ölümüne yol açtı

ABD'nin Michigan eyaletini etkisi altına alan şiddetli rüzgar ve olumsuz hava koşulları sebebiyle 5 kişi hayatını kaybetti.

Irmak Akcan  | 25.08.2023 - Güncelleme : 25.08.2023
ABD'nin Michigan eyaletinde şiddetli rüzgar ve yağmur 5 kişinin ölümüne yol açtı

Romulus

Ulusal Meteoroloji Servisi, rüzgarın saatte 121 kilometre hıza ulaştığını belirtirken, ortaya çıkan iki hortumun ciddi hasara yol açmış olabileceğini kaydetti.

Michigan'da 420 bin, Ohio'da 215 bin evde ve iş yerinde fırtınadan dolayı elektrik kesintileri meydana geldi.

Kent ilçesi Polis Departmanı, bir anne ve iki çocuğunun yağmurlardan kaynaklanan bir araba kazasında hayatını kaybettiğini belirtti.

Ingham ilçesi Polis Departmanı da en az 25 aracın fırtına yüzünden zarar gördüğünü ve kazaların birinde 1 kişinin öldüğünü bildirdi.

Lansign Polis Deparmanı sözcüsü Jordan Gulkis, eyaletin başkenti Lansing'de bir kişinin evinin üzerine ağaç devrilmesi nedeniyle öldüğünü açıkladı.

Michigan eyaletinin güneydoğusunun metrekare başına 12,7 kilogramdan fazla yağış aldığını bildirilmişti.

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