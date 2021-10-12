Dolar
9.04
Euro
10.43
Altın
1,760.11
ETH/USDT
3,485.20
BTC/USDT
55,735.00
BIST 100
1,416.82
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD'nin Michigan eyaletinde camiye saldırı Müslümanları tedirgin etti

Detroit şehrine bağlı Rochester Hills'teki camiye akşam namazı sonrasında, içeride çocuklar oynarken yapılan saldırı cami cemaatini ve aileleri tedirgin etti.

Mücahit Oktay   | 12.10.2021
ABD'nin Michigan eyaletinde camiye saldırı Müslümanları tedirgin etti

New York

ABD'nin Michigan eyaletinde bir camiye yapılan saldırı endişeye yol açtı.

Detroit şehrine bağlı Rochester Hills'teki camiye akşam namazı sonrasında, içeride çocuklar oynarken yapılan saldırı cami cemaatini ve aileleri tedirgin etti.

Kimliği tespit edilemeyen saldırganın bir aletle caminin kapısını ve camlarını kırması güvenlik kameralarına yansıdı.

Cami görevlisi Muhammed Ahmed, yerel medyaya yaptığı açıklamada, "Korkutucu bir hadise. Çünkü kadınlar, çocuklar oradaydı. Genelde bu mahallede kendimizi çok güvende hissediyoruz ama bu olay herkesi, özellikle de çocukları sarstı. Artık camiye gelmek istemiyorlar." ifadesini kullandı.

Olayın münferit mi yoksa daha büyük bir planın parçası mı olduğunun henüz anlaşılamadığı, polisin araştırmayı sürdürdüğü bildirildi.

Cami yetkilileri 1980'de Detroit bölgesinde camilerinin yakılarak bir kişinin öldürülmesi üzerine 2008'de daha güvenli gördükleri Rochester Hills'e taşındıklarını, bu olaya kadar yeni camilerinde birkaç sözlü taciz dışında böylesi bir saldırının hiç yaşanmadığını belirtti.

Michigan'da geçen ay Grant Blanc bölgesindeki bir İslam merkezi ve geçen yıl Warren'deki bir cami saldırıya uğramıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 33 bin 860 kişinin testi pozitif çıktı, 237 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'un Delta varyantı hayatın her alanını daha da kötüleştirdi
AB, CureVac'ın Kovid-19 aşısının değerlendirme sürecini durdurdu
Dünya Kovid-19'la mücadelede ikinci kışa giriyor
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 714 bini geçti

Benzer haberler

ABD Dışişleri Bakanlığı: NATO müttefikimiz Türkiye'ye sınır ötesinden yapılan saldırıları kınıyoruz

ABD Dışişleri Bakanlığı: NATO müttefikimiz Türkiye'ye sınır ötesinden yapılan saldırıları kınıyoruz

ABD'nin Michigan eyaletinde camiye saldırı Müslümanları tedirgin etti

ABD'de Kovid-19'un Delta varyantı hayatın her alanını daha da kötüleştirdi

G20 liderlerinin çevrim içi toplantısının ardından Beyaz Saray'dan açıklama

G20 liderlerinin çevrim içi toplantısının ardından Beyaz Saray'dan açıklama
'Elazığ vişne' mermeri üreticisine ABD'den mezar taşı siparişi

'Elazığ vişne' mermeri üreticisine ABD'den mezar taşı siparişi
Kuzey Kore lideri Kim ABD'yi eleştirdi, askeri imkanları artırma çağrısı yaptı

Kuzey Kore lideri Kim ABD'yi eleştirdi, askeri imkanları artırma çağrısı yaptı