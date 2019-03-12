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Dünya

'ABD'nin, Kuzey Akım 2'ye yönelik yaptırım tehdidi uluslararası ilkelere aykırı'

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "ABD'nin, Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattı projesine yönelik yaptırım tehdidi, tüm uluslararası ilkelere aykırıdır." dedi.

Dmitri Chirciu   | 12.03.2019
'ABD'nin, Kuzey Akım 2'ye yönelik yaptırım tehdidi uluslararası ilkelere aykırı'

Moskova

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattı projesine yönelik yaptırım tehdidinin, tüm uluslararası ilkelere aykırı olduğunu söyledi.

Lavrov, Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl ile Moskova'da yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Dürüst rekabetin önemine işaret eden Lavrov, "ABD, ülkelerin kendisinden kat kat daha pahalı ham maddenin satın alınmasını istiyor. ABD'nin herkese her şeyi dikte etme çabası iyilik işareti değildir." dedi.

Lavrov, ABD'nin uluslararası dolar sistemine duyulan güveni baltaladığını ve kendi pahalı gazını pazarlamak istediğini belirterek, "ABD'nin, Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattı projesine yönelik yaptırım tehdidi, tüm uluslararası ilkelere aykırıdır." ifadesini kullandı.

Rusya’nın Avrupa Konseyinden çıkması iddiasının provokasyon olduğunu ifade eden Lavrov, Avrupa Konseyi ve Rusya arasında yaşanan krizin çözülmesi için çabaladıklarını dile getirdi.

Avusturya Dışişleri Bakanı Kneissl de Rusya ile Avusturya arasında yaşanan casus krizini diyalog aracılığıyla çözmeye çalıştıklarını belirtti.

Toplantıda, Rusya-Avusturya Soçi Diyalog Forumu ortak metni imzalandı.

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