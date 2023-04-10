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Dünya

ABD'nin Kentucky eyaletindeki silahlı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti

ABD’nin Kentucky eyaletinin Louisville kentinde bir bankada meydana gelen silahlı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti.

Islam Doğru, Tuğçenur Akgün  | 10.04.2023 - Güncelleme : 10.04.2023
ABD'nin Kentucky eyaletindeki silahlı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti

New York

Louisville Metro Polisi Departmanı (LMPD) tarafından yapılan açıklamada, sabah saatlerinde şehrin merkezinde, Old National adlı bankanın içindeki “aktif bir silahlı saldırgana” müdahale edildiği belirtildi.

İlk belirlemelere göre, saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiği, biri polis 6 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

Polis, saldırganın etkisiz hale getirildiği bilgisini paylaştı.

LMPD’den Paul Humphrey, yerel basına, saldırganın henüz tam olarak nasıl öldüğünü bilmediğini söylerken, “An itibarıyla halka yönelik aktif bir tehlike bulunmamaktadır.” dedi.

Silahlı saldırıyla ilgili incelemeler sürüyor.

Biden, Cumhuriyetçileri harekete geçmeye çağırdı

ABD Başkanı Joe Biden, Kentucky eyaletinin Louisville kentinde bir bankada meydana gelen ve 5 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı saldırıya ilişkin, Twitter'dan paylaşım yaptı.

Joe Biden, "Milletimiz bir kez daha anlamsız bir silahlı şiddet eyleminin ardından yas tutuyor. Jill ve ben bugünkü silahlı saldırıda hayatını kaybedenler ve saldırıdan etkilenenler için dua ediyoruz. Çok sayıda Amerikalı, (silahsızlandırma konusundaki) eylemsizliğin bedelini hayatlarıyla ödüyor. Kongre'deki Cumhuriyetçiler, topluluklarımızı korumak için ne zaman harekete geçecek?" ifadesini kullandı.

ABD'de artan silahlı saldırı olaylarına karşı Biden, kapsamlı sabıka kaydı kontrollerinin gerekliliğini ve silahların yasaklanması gerektiğini savunuyor ve Kongre'yi de sıklıkla silahsızlanma konusunda ilgili düzenlemeleri içeren yasa tasarısını geçirmeye çağırıyor.

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