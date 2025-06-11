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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

ABD'nin İsrail Büyükelçisi, Müslüman ülkelerin Filistin'i kendi topraklarında kurması gerektiğini söyledi

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, iki devletli çözüme karşı çıkarak Orta Doğu'daki Arap ve Müslüman ülkelerin istemeleri halinde Filistin devletini kendi topraklarında kurması gerektiğini savundu.

Burak Dağ  | 11.06.2025 - Güncelleme : 11.06.2025
ABD'nin İsrail Büyükelçisi, Müslüman ülkelerin Filistin'i kendi topraklarında kurması gerektiğini söyledi

Kudüs

İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etme düşüncesine desteğiyle tanınan Büyükelçi Huckabee, BBC'ye verdiği röportajda, Filistin devletinin İsrail'in işgal altında tuttuğu bölgelerde kurulmasına karşı olduğunu belirtti.

İki devletli çözümün önceki ABD yönetimleri ve Avrupa ülkesi için "arzulanan bir hedef" ve bu yönde baskı yaptıklarının farkında olduğunu dile getiren Huckabee, "Ancak soru şu ki bu çözüm nerede olmalı?" sorusunu sordu.

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Orta Doğu'daki Arap ve Müslüman ülkelerin İsrail'in kontrol ettiği kara parçasının 664 katı büyüklüğünde toprağa sahip olduğunu belirten Büyükelçi Huckabee, "Filistin devletinin (kurulması) için bir arzu varsa, 'buna ev sahipliği yapmak istiyoruz' diyecek birileri olabilir." ifadesini kullandı.

Huckabee, İngiltere, Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda ve Norveç'in Batı Şeria'da Filistinlilere karşı nefreti kışkırttığı için İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'e karşı yaptırım kararı almasını sert bir dille eleştirdi.

ABD Büyükelçisi Huckabee, daha önce Birleşmiş Milletlerde (BM) Filistin devletinin tanınması girişimlerini destekleyen Paris yönetimini de eleştirerek, "Eğer Fransa gerçekten bir Filistin devleti görmek istiyorsa, onlara bir önerim var. Fransız Rivierası'ndan bir toprak parçası ayırıp Filistin devletini kursunlar." demişti.

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