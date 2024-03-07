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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

ABD'nin İsrail Büyükelçisi esir takası müzakerelerinin "çökmediğini" söyledi

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Jacob J. Lew, Tel Aviv yönetimi ile Hamas arasında esir takası için yapılan dolaylı görüşmelerin "çökmediğini" belirtti.

Mustafa Deveci  | 07.03.2024 - Güncelleme : 07.03.2024
ABD'nin İsrail Büyükelçisi esir takası müzakerelerinin "çökmediğini" söyledi

Ankara

Büyükelçi Lew, Tel Aviv'de düzenlenen bir konferansta, esir takası müzakerelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Esir takası müzakerelerinin "çökmediğini" söyleyen Lew, "Hâlâ konuşuyoruz. Hâlâ temaslar var." ifadesini kullandı.

Lew, müzakerelerin devam ettiğini belirtirken, ramazan ayından önce bir mutabakata varılıp varılmayacağını ise bilmediğini dile getirdi.

Gazze'de ramazan ayından önce bir mutabakata varılmasının önemli olduğunu belirten Lew, mutabakat için taraflar arasındaki "fikir ayrılıklarının azaldığını" kaydetti.

Lew, "(Hamas'ın elindeki) Rehinelerin güvenliği konusunda iyimser olmak her geçen gün daha da zorlaşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Olası bir mutabakatın önemli yararları olacağını dile getiren Lew, "Bir duraklama kuzeyde diplomatik çözüm olasılığını artıracaktır. Bir duraklama, Suudi Arabistan (İsrail) normalleşmesinin ilerleme olasılığını artıracaktır." dedi.

Lew, Suudi Arabistan-İsrail normalleşmesi için Filistin devletinin kurulması yönünde niyetin ortaya konulması gerektiğini belirtti.

Mısır basını, 3 Mart'ta Kahire'de Mısır, Katar, Hamas ve ABD'nin katılımıyla müzakerelerin başladığını duyurmuştu.

Hamas Hareketi'nden bugün yapılan açıklamada, ateşkes görüşmelerini yürüten heyetin hareketin liderlerine danışmak üzere Kahire'den ayrıldığı, ancak müzakerelerin ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurmaya yönelik çabaların devam ettiği duyurulmuştu.

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