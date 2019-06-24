ABD'nin İran yaptırımları Hamaney'i de kapsayacak şekilde genişletildi
ABD Başkanı Trump, İran lideri Hamaney'i de kapsayacak şekilde İran'a yeni yaptırımlar getirdiklerini açıkladı.
Washington
ABD Başkanı Donald Trump, İran lideri Ali Hamaney'i de kapsayacak şekilde İran'a yeni yaptırımlar getirdiklerini açıkladı.
Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.
Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.