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Dünya

ABD'nin İran yaptırımları Hamaney'i de kapsayacak şekilde genişletildi

ABD Başkanı Trump, İran lideri Hamaney'i de kapsayacak şekilde İran'a yeni yaptırımlar getirdiklerini açıkladı.

Hakan Çopur   | 24.06.2019
ABD'nin İran yaptırımları Hamaney'i de kapsayacak şekilde genişletildi

Washington

ABD Başkanı Donald Trump, İran lideri Ali Hamaney'i de kapsayacak şekilde İran'a yeni yaptırımlar getirdiklerini açıkladı.

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