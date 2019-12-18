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Dünya

ABD'nin Irak'taki diplomatik personel sayısını azaltacağı iddia edildi

ABD Dışişleri Bakanlığının, Bağdat Büyükelçiliği ve Erbil Konsolosluğunda görev yapan 486 personelin sayısını, Mayıs 2020 sonuna kadar 349'a düşüreceği iddia edildi.

Safvan Allahverdi   | 18.12.2019
ABD'nin Irak'taki diplomatik personel sayısını azaltacağı iddia edildi

Washington

ABD Dışişleri Bakanlığının, Irak'taki diplomatik personel sayısını azaltacağı iddia edildi.

ABD'li Foreign Policy'de yer alan habere göre, Bakanlık tarafından söz konusu karara ilişkin hazırlanan plan Senato Dış İlişkiler Komitesine gönderildi.

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği ve Erbil Konsolosluğunda görev yapmakta olan 486 personelin, Mayıs 2020 sonuna kadar 349'a düşürüleceği kaydedilen planda, Dışişleri Bakanlığının yanı sıra Savunma Bakanlığı ve diğer kurumlarda çalışan personel sayısının da azaltılacağı ileri sürüldü.

Öte yandan planda, personel azaltımının ABD'nin Irak'taki hedeflerinde ve diplomatik kabiliyetlerinde herhangi bir etki oluşturmayacağı belirtilirken, bazı Cumhuriyetçi senatörlerin ise "ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin bölgede İran etkisiyle mücadele etme hedeflerini baltalayacağı" gerekçesiyle bu fikre karşı çıktığı belirtildi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Senatör Chris Murphy, planı eleştirerek, "Yönetim, Irak’taki değişken durumu az bir diplomat ekibiyle yönetebileceğimizi düşünüyor ancak elçilikteki sayımızı azaltmaya başladığımızdan beri Irak'ta sorunların baş göstermesi bir tesadüf olmayabilir. Bunun hızlı bir şekilde tersine döndürmenin bir yolunu bulmalıyız. Şayet bunu yapmazsak, korkarım ki Irak, siyasi bir çözümün olmadığı daha büyük bir krizin içine girecek ve ulusal güvenlik çıkarlarımızı korumakta zorlanacağız." ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanlığından net cevap yok

Öte yandan AA muhabirine açıklamalarda bulunan ve isminin verilmesini istemeyen ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, karar ilişkin net bir cevap vermekten kaçındı.

Dış ülkelerdeki Amerikalı diplomat ve vatandaşların güvenliğinin ABD yönetimi için ilk sırada geldiğini belirten sözcü, Bağdat ve Erbil'deki diplomatik misyonların çalışmalarına devam ettiğini ve ABD Büyükelçisi Matthew Tueller ve ekibinin alandaki günlük çalışmalarını sürdürdüğünü vurguladı.

Sözcü, "Irak, bölgedeki en önemli stratejik ortaklarımızdandır ve birleşmiş, demokratik, federal ve müreffeh bir Irak için Iraklı ortaklarımızı ve Irak halkını desteklemekte kararlıyız. Irak'taki güvenlik durumunu ve özellikle şu anki kargaşayı gözlemlemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Irak'taki gösteriler

Irak Yüksek Bağımsız İnsan Hakları Komiserliğinin 4 Aralık'ta yaptığı açıklamaya göre, ülkede işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği ülkede geniş çaplı gösterilere neden oldu. 1 Ekim'de başlayan gösterilerde en az 460 kişi öldü, 19 bin kişi yaralandı.

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle 29 Kasım'da istifa etmek zorunda kalmıştı.

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