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Dünya

ABD'nin iç bölgeleri 3 gün sürecek sert kar fırtınasına hazırlanıyor

ABD’nin “Yüksek ovalar ve kayalıklar” bölgesi olarak bilinen orta kesimlerinde 3 gün boyunca hayatı olumsuz etkileyecek ciddi kar yağışının beklendiği belirtildi.

Islam Doğru   | 12.03.2021
ABD'nin iç bölgeleri 3 gün sürecek sert kar fırtınasına hazırlanıyor

New York

ABD Ulusal Meteoroloji Tahmin Merkezi, ülkenin orta batı kesiminde yer alan Wyoming, Nebraska, Colorado başta olmak üzere yaklaşık 6 eyaletin sert kış şartlarına maruz kalacağını duyurdu.

Söz konusu eyaletlerdeki 20 milyon kişinin olumsuz hava şartları altında olacağı bildirilerek bazı bölgelerde kar kalınlığının 150 santimetreyi bulabileceği kaydedildi.

Wyoming Ulusal Meteoroloji Servisi, yavaş hareket eden hava şartlarının bölgeye son yıllardaki en fazla kar yağışını bırakabileceğine dikkati çekerek, “Şu an tahmin edilen kar yağışı toplamına göre bu kesinlikle tarihi olacak.” ifadesini kullandı.

Yerel yetkililer, vatandaşlardan trafiğe çıkmak zorunda kalmaları halinde düşük görüş koşullarına ve olası elektrik kesintilerine yönelik hazırlıklı olmalarını istedi.

Öte yandan meteoroloji uzmanları, Meksika Körfezi’nden kuzeye doğru çıkacak nemli sıcak hava oluşumunun da Teksas, Oklahoma ve Kansas eyaletlerinin belli bölgelerinde hayatı tehlikeye yol açabilecek hortumlara neden olabileceği uyarısında bulundu.

Sert hava şartlarının iç ve güney bölgelerindeki eyaletlerde zaman zaman büyük dolu yağışına ve etrafa zarar verebilecek kuvvetli fırtınalara sebep olabileceği bildirildi.

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