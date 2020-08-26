Euro
8.74
Dolar
7.37
BIST 100
1,099.02
Altın
1,952.18
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD'nin güneyinde ilerleyen Laura kasırgası 4. kategoriye çıktı

ABD'nin güneyinde Meksika Körfezi'nde ilerleyen ve Texas ile Louisiana'yı vurması beklenen Laura kasırgası 4'üncü kategoriye çıktı.

Betül Yürük   | 26.08.2020
ABD'nin güneyinde ilerleyen Laura kasırgası 4. kategoriye çıktı

New York

ABD'nin güneyinde Meksika Körfezi'nde ilerleyen ve Texas ile Louisiana'yı vurması beklenen Laura kasırgası 4'üncü kategoriye çıktı.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi (NHC) Laura kasırgasının ''son derece tehlikeli'' olduğu uyarısında bulundu. 

Saatte 225 kilometre hızla ilerleyen kasırganın, yerel saat ile perşembe günü saat 01.00 civarı Texas ile Louisiana'ya vurması bekleniyor.

Louisiana, Texas'ın güneydoğusu ve Mississippi eyaletleri için hortum uyarıları da yapıldı. Şiddetli rüzgar ve su baskınlarının beklendiği Louisiana ve Texas'ta, yağmur nedeniyle su seviyeleri yükselmeye başladı. 

Yetkililer, şiddetli ve yıkıcı fırtına dalgalarının kıyı şeridinden yaklaşık 50 kilometre içeri ulaşabileceği uyarısı da yaptı. 

Texas ile Louisiana'da yarım milyona yakın kişinin tahliyesi istendi. ABD basınında yer alan haberlere göre her iki eyalette 430 binden fazla ev, kasırga nedeniyle zarar görme riski taşıyor. 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
İtalya'da Kovid-19 vakaları yeniden 1000'in üzerine çıktı
İspanya'da Kovid-19 vakalarında artış devam ediyor
Türkiye'de Kovid-19'u yenenlerin sayısı 239 bin 797'ye ulaştı
ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 182 bin 470'e yükseldi

Benzer haberler

İsrail gazetesi: ABD, Çin ile ilişkilerini soğutması için İsrail'e baskı yapıyor

İsrail gazetesi: ABD, Çin ile ilişkilerini soğutması için İsrail'e baskı yapıyor

Wisconsin'de 2 protestocunun ölümüyle ilgili 17 yaşındaki şüpheli tutuklandı

Suriye'de, Rus askeri aracının ABD askeri aracına çaptığı öne sürüldü

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey Türkiye'ye geldi

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey Türkiye'ye geldi
ABD'nin güneyinde ilerleyen Laura kasırgası 4. kategoriye çıktı

ABD'nin güneyinde ilerleyen Laura kasırgası 4. kategoriye çıktı

Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey ile görüştü

Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey ile görüştü