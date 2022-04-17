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Dünya

ABD'nin Güney Carolina eyaletindeki ikinci silahlı saldırıda 9 kişi yaralandı

ABD'nin Güney Carolina eyaletinde dünkü silahlı saldırının ardından bugün meydana gelen başka bir silahlı saldırıda 9 kişi yaralandı.

Betül Yürük   | 17.04.2022
ABD'nin Güney Carolina eyaletindeki ikinci silahlı saldırıda 9 kişi yaralandı

New York

ABD basınında yer alan habere göre, Hampton County'de sabah saatlerinde bir kulüpte silahlı saldırı düzenlendi.

Yetkililer, saldırıda 9 kişinin yaralandığını açıkladı.

Eyalette dün de bir alışveriş merkezinde silahlı saldırı meydana gelmiş ve 14 kişi yaralanmıştı.

Pennsylvania eyaletinin Pittsburgh kentinde de sabah saatlerinde yaklaşık 200 kişinin bulunduğu bir ev partisinde ateş açılması sonucu iki kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

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