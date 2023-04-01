Dolar
19.18
Euro
20.79
Altın
1,969.42
ETH/USDT
1,815.00
BTC/USDT
28,458.00
BIST 100
4,812.93
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD'nin farklı eyaletlerini vuran hortumlarda18 kişi hayatını kaybetti

ABD'nin ortabatı ve güney eyaletlerini etkileyen hortumlarda şu ana kadar 18 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

İslam Doğru  | 01.04.2023 - Güncelleme : 01.04.2023
ABD'nin farklı eyaletlerini vuran hortumlarda18 kişi hayatını kaybetti Fotoğraf: Peter Zay/AA

New York

Ulusal Meteoroloji Servisi dün gece Arkansas, Mississippi, Iowa, Tennessee, Illinois ve Wisconsin başta olmak üzere 8 eyaleti kapsayan geniş bir alanda son 24 saatte 57'den fazla hortum olayının rapor edildiğini belirtti.

Hortumlar nedeniyle Tennessee’de 7, Arkansas’ta 5, Indiana’da 3, Illinois, Mississippi ve Alabama’da da birer kişi olmak üzere toplam 18 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Arkansas Valisi Sarah Huckabee Sanders, şiddetli fırtına uyarıları nedeniyle bölgede acil durum ilan etti.

Meteoroloji yetkilileri, Little Rock’da yaşanan hortumun en şiddetli düzeydeki EF3 sınıfında olduğunu, yaklaşık 40 kilometrelik uzunlukta bir yol üzerinde fırtınanın saatte hızının 265 kilometreye kadar ulaştığı bilgisini paylaştı.

Hortumların ve şiddetli fırtınaların etkili olduğu bölgelerde ev ve işyerlerinin kullanılamayacak derecede hasar gördüğü, ağaçların ve elektrik direklerinin yıkıldığı kaydedildi.

Konser salonunun çatısı çöktü, bir kişi öldü

ABD'nin Illinois eyaletinde de fırtına nedeniyle yaklaşık 260 kişinin bulunduğu kapalı konser salonunun çatısının çökmesi sonucu bir kişi öldü, onlarca kişi yaralandı.

İtfaiye yetkililerince yapılan açıklamada, 28 kişinin hastaneye kaldırıldığı, 5 kişinin ağır yaralandığı bildirildi.

Ulusal Hava Durumu Servisi, Tennessee, Kentucky, Alabama, Mississippi, Illinois, Indiana ve Michigan eyaletleri için fırtına uyarısı yaptı.

Ülkedeki elektrik kesintilerini takip eden "PowerOutage.US" sitesine göre, 200 binden fazlası Ohio’da olmak üzere, ABD'nin fırtınalardan etkilenen bölgelerinde yaklaşık 530 bin hane elektriksiz kaldı.

ABD’nin Mississippi ve Alabama eyaletlerinde 25 Mart’ta meydana gelen hortumlarda 26 kişi hayatını kaybetmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TOGG aracı üzerinden dolandırıcılığa ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
İçişleri Bakanı Soylu, Hatay'da depremzedelerle iftarda buluştu
Ücretsiz şehir içi ulaşım için yapılan gelir desteği ödemeleri artırıldı
Cumhurbaşkanlığından Çocuk Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu'na ilişkin genelge
Irak'ın kuzeyindeki barınma kamplarından kaçan 4 PKK'lı terörist teslim oldu

Benzer haberler

ABD'nin farklı eyaletlerini vuran hortumlarda18 kişi hayatını kaybetti

ABD'nin farklı eyaletlerini vuran hortumlarda18 kişi hayatını kaybetti

ABD’nin tarihi kasabasında ramazanda camiden ezan sesi yükseldi

ABD'nin farklı eyaletlerini vuran hortumlarda 4 kişi hayatını kaybetti

ABD: Çin Hong Kong’da yargı bağımsızlığını ve hukukun üstünlüğü baltalamayı sürdürüyor

ABD: Çin Hong Kong’da yargı bağımsızlığını ve hukukun üstünlüğü baltalamayı sürdürüyor
Biden ölümcül hortumların etkilediği Mississippi'de dayanışma mesajı verdi

Biden ölümcül hortumların etkilediği Mississippi'de dayanışma mesajı verdi
Tayvan, ABD'den Javelin antitank füzelerini bu yıl almaya başlayacak

Tayvan, ABD'den Javelin antitank füzelerini bu yıl almaya başlayacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet