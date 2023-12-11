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ABD'nin eski İsrail Büyükelçisi Indyk, İsrail Başbakanı Netanyahu'yu istifaya çağırdı

ABD'nin eski İsrail Büyükelçisi Martin Indyk, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya görevinden istifa etmesi çağrısında bulundu.

Dilara Karataş  | 11.12.2023 - Güncelleme : 11.12.2023
ABD'nin eski İsrail Büyükelçisi Indyk, İsrail Başbakanı Netanyahu'yu istifaya çağırdı

Ankara

Indyk, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Netanyahu'nun çoktan istifa etmiş olması gerektiğini belirtti.

Netanyahu'nun bedeli ne olursa olsun iktidarda kalma isteğinin İsrail için açık tehlike olduğunu kaydeden Indyk, "Netanyahu'nun ABD-İsrail ilişkileri için ne kadar büyük tehlike olduğunu uzun yıllar bizzat çalışarak gördüm." ifadesini kullandı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail'de 7 Ekim’deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 7 bin 700'ü çocuk, 5 bin 150'si kadın olmak üzere 17 bin 997 Filistinli öldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildiriliyor.

İsrail ordusu halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumlarını hedef alarak sivil altyapıyı tahrip ederken, karadan işgal sürecinde 98 askeri öldü.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasadışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 275 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Lübnan'daki Hizbullah'ın sınır hattındaki düşük yoğunluklu çatışmalarında ise 23 Lübnanlı sivil, 98 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.

Gazze'de silah zoruyla abluka altında yerinden edilen 1,9 milyon Filistinli, barınma, gıda, temiz su, ilaç ve sağlık hizmetlerinden yoksun şekilde yaşam mücadelesi veriyor.

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