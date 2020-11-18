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Dünya

ABD'nin en büyük izcilik kulübüne 93 bine yakın cinsel taciz davası

ABD’nin en büyük ve en eski izcilik kulübü The Boy Scouts of America (BSA) hakkında 93 bine yakın cinsel taciz şikayetinde bulunuldu.

Islam Doğru   | 18.11.2020
ABD'nin en büyük izcilik kulübüne 93 bine yakın cinsel taciz davası

New York

CNN’e konuşan mağdurların avukatlarından Andrew Van Arsdale, şikayet sahiplerine başvurmaları için 23 Kasım Pazartesi saat 17.00’ye kadar süre verildiğini belirterek cinsel taciz olaylarının BSA içinde “konuşulmayan kural” haline geldiğini bildirdi.

Arsdale, 19 aydır binlerce taciz kurbanı ile görüştüğünü, taciz olaylarının ülke genelinde 1960’lara kadar uzandığını, şimdiye kadar şikayette bulunanların 93 bin 700’ü bulduğunu anlattı.

İddialarla ilgili BSA’den yapılan yazılı açıklamada ise, "Geçmişte yaşadıkları tacizi dile getirenlerin acılarını geri alamayacak olmanın üzüntüsü içindeyiz." ifadesine yer verildi.

Ülke genelinde klube açılan taciz ve istismar davalarından sonra BSA, ödeyeceği tazminat yükü nedeniyle şubatta iflas başvurusunda bulunmuştu.

110 yıllık tarihe sahip izcilik kulübünün hala 2 milyon civarında kayıtlı üyesinin bulunduğu, 1 ila 10 milyar dolar arasında da mal varlığının olduğu tahmin ediliyor.

BSA ülke genelinde çocuk ve gençler için doğada düzenlediği eğitim içerikli kamp ve etkinliklerle biliniyor.

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