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Dünya

ABD'nin Delaware eyaleti ramazan ayını resmen tanıyan tasarıyı kabul etti

ABD’nin Delaware eyaleti, ramazan ayının eyalet genelinde resmen tanınmasını içeren tasarıyı kabul etti.

Islam Doğru   | 26.03.2022
ABD'nin Delaware eyaleti ramazan ayını resmen tanıyan tasarıyı kabul etti

New York

3 Kasım 2020 genel seçimlerinde eyaletin ilk Müslüman kadın milletvekili olarak seçilen 30 yaşındaki Madinah Wilson-Anton’un ana destekçi olarak sunduğu tasarı, eyaletin Genel Kurul toplantısında 21 üyenin 20’si tarafından kabul edildi. Böylece ramazan ayının Müslümanlar için kutsallığını resmen tanımış oldu.

HCR-62 olarak bilinen tasarıda, “oruç, fedakarlık, şükran ve tefekkür ayı olan mübarek ramazan ayının kutlanması, bu eyaletin ve bu milletin ihyasına her gün katkıda bulunan bu eyaletin Müslüman sakinlerinin tanınması” ifadesi yer aldı.

Tasarıda, ayrıca Delaware eyaletindeki okul ve işletmelerin, mevcut yasalar çerçevesinde Müslümanların ramazan ayı ve bayram kutlamalarını inançlarına göre yaşamaları için kolaylık sağlanması gerektiği çağrısı yapıldı.

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