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Dünya

ABD'nin California eyaletinde küçük uçağın düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı

ABD'nin California eyaletindeki Santa Barbara Havalimanı yakınlarına küçük uçağın düşmesi sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

Aynur Şeyma Asan  | 30.01.2025 - Güncelleme : 30.01.2025
ABD'nin California eyaletinde küçük uçağın düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı

Ankara

CBS News'ün haberine göre, Santa Barbara Bölgesi Şerif Departmanı Sözcüsü Raquel Zick, yerel saatle 14.30 sularında meydana gelen kazaya ilişkin açıklama yaptı.

Zick, küçük uçağın Santa Barbara Havalimanı yakınlarına düşmesi sonucu 2 kişinin ağır yaralandığını belirtti.

Santa Barbara Bölgesi Şerif Departmanının X sosyal medya hesabından paylaşılan fotoğrafta, düşen uçağın alev aldığı görülüyor.

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