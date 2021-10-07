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Dünya

ABD'nin California eyaletinde bazı kapalı mekanlarda Kovid-19 aşısı zorunlu tutulacak

ABD'nin California eyaletinde, kasım ayından itibaren bazı kapalı mekanlarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının kanıtlanması zorunluluğu getirilecek.

Mücahit Oktay   | 07.10.2021
ABD'nin California eyaletinde bazı kapalı mekanlarda Kovid-19 aşısı zorunlu tutulacak

New York

California'nın Los Angeles Belediye Meclisi, 4 Kasım'dan itibaren restoran, spor salonu ve sinema salonları gibi kapalı alanlarda müşterilerin Kovid-19'a karşı tam aşılı olduğunu kanıtlamaları gerekeceğini duyurdu.

Spa ve kuaför salonları gibi kişisel bakım mekanlarının yanı sıra kamu binaları için de aşı kanıtı isteneceği belirtilen yönetmeliğe göre, 5 bin ve üzeri kişinin katıldığı açık hava etkinliklerinde de tam aşılı olmak veya negatif test sonucunu göstermek gerekecek.

Daha önceki örneklerde olduğu gibi yine ilk defa California eyaletinde yürürlüğe giren yeni kuralların yakın zamanda ülkenin diğer eyaletlerinde de uygulanmaya başlanacağı bekleniyor.

Sıkı kuralların ülkede uygulanan ilk adresi olan California'da bir süredir yeni Covid-19 enfeksiyonları, hastaneye yatışlar ve ölümlerde düşüş gözlenirken, yetkililer rakamların tekrar yükselmemesi için aşılama çabalarında ve yasaklarda ısrarlı.

Yaklaşık 40 milyon nüfusa sahip California, ABD'de Kovid-19 kaynaklı ölümler ve vaka sayısı bakımından hala ilk sırada bulunuyor.

Cadılar Bayramı, Şükran Günü ve aralık tatil sezonu yaklaşırken, Kovid-19 kısıtlamalarının ve aşı zorunluluğunun ABD genelinde hızla yaygınlaşmasına muhtemel gözüyle bakılıyor.

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