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Dünya

ABD'nin California eyaletinde adliyede fırlatılan çantadaki patlayıcı infilak etti, 6 kişi yaralandı

ABD'nin California eyaletinde "yasa dışı ateşli silah taşımakla" suçlanan kişinin, adliyenin girişindeki kontrol noktasına fırlattığı çantada bulunan patlayıcının infilak etmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Salih Okuroğlu  | 26.09.2024 - Güncelleme : 26.09.2024
ABD'nin California eyaletinde adliyede fırlatılan çantadaki patlayıcı infilak etti, 6 kişi yaralandı

Ankara

CNN'in haberine göre, California'daki adliye binasında patlama meydana geldi.

Yetkililer, patlamanın ardından yaptıkları açıklamada, "yasa dışı ateşli silah taşımakla" suçlanan 20 yaşındaki Nathaniel McGuire'nin, yanında getirdiği çantayı adliyenin girişindeki kontrol noktasına fırlattığını belirtti.

Patlayıcı bulunan çantanın infilak etmesi sonucu adliye koridorundaki 6 kişinin yaralandığını kaydeden yetkililer, "çelik yelek" giyen şüphelinin ise olayda yara almadığını bildirdi.

Yetkililer, patlamanın hemen ardından McGuire'ın polis ekiplerince yakalandığını, "cinayete teşebbüs" ve "patlayıcı madde bulundurmak ve kullanmakla" suçlandığını duyurdu.

Öte yandan yetkililer, çantanın içeriğine ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşmadı.

Federal Soruşturma Bürosundan (FBI) özel ajan Ted Docks, yaptığı açıklamada, soruşturma başlattıklarını ve olay yerine ilgili ekiplerin intikal ettiğini söyledi.

Docks, "Şu anda bildiğimiz şey, bu olayın sınır aşan terörizmle bağlantılı olmadığı ve şüphelinin terörist gruplarla bilinen bir bağının bulunmadığıdır." ifadesini kullandı.

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