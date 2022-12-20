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Dünya

ABD'nin California eyaletinde 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

ABD'nin California eyaletine bağlı San Francisco kentinde 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Nuri Aydın   | 20.12.2022
ABD'nin California eyaletinde 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Ankara

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün San Francisco'nun 343 kilometre kuzeydoğusundaki Ferndale bölgesi olduğunu açıkladı.

Ferndale'de 6,4 büyüklüğündeki deprem, yerin 25 metre derinliğinde gerçekleşti.

Deprem nedeniyle eklektik hatlarının hasar görmesi sonucu yaklaşık 55 bin haneye elektrik verilemiyor.

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