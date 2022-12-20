ABD'nin California eyaletinde 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
ABD'nin California eyaletine bağlı San Francisco kentinde 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ankara
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün San Francisco'nun 343 kilometre kuzeydoğusundaki Ferndale bölgesi olduğunu açıkladı.
Ferndale'de 6,4 büyüklüğündeki deprem, yerin 25 metre derinliğinde gerçekleşti.
Deprem nedeniyle eklektik hatlarının hasar görmesi sonucu yaklaşık 55 bin haneye elektrik verilemiyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.