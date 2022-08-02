Dolar
17.90
Euro
18.39
Altın
1,773.14
ETH/USDT
1,576.50
BTC/USDT
22,867.00
BIST 100
2,656.32
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD'nin batısındaki doğal felaketlerde can ve mal kaybı artıyor

ABD'nin California eyaletinde, büyük hasara yol açan yangında 2 kişinin cesedine ulaşılırken, Kentucky'de sel ve toprak kayması sonucu ölenlerin sayısının 35'e yükseldiği açıklandı.

Mücahit Oktay   | 02.08.2022
ABD'nin batısındaki doğal felaketlerde can ve mal kaybı artıyor

New York

California'da cuma günü başlayarak devam eden orman yangını bölgesinde, yanmış bir aracın içinde iki insan cesedine ulaşıldığı bilgisi paylaşıldı.

Siskiyou İlçesi Şerif Ofisi, araç ve cesetlerin Klamath Nehri topluluğu yakınlarındaki bir konutun garaj yolunda bulunduğunu duyurdu.

Californa'nın 2022'de yaşadığı en büyük orman yangını olan ve bölgedeki binlerce evi tehdit eden doğa felaketinin, aşırı sıcaklar yüzünden büyümeye devam etme ihtimali vurgulandı.

İtfaiye yetkilileri, kuzey California'da, Oregon eyaleti sınırına yakın bölgede patlak veren yangının sebebinin henüz bilinmediğini, etkili olduğu alanın ise 225 kilometrekareye ulaştığını açıkladı.

Eyaletin bol turist çeken Death Valley (Ölüm Vadisi) Ulusal Parkı'na giden birçok yolun batı Nevada ve kuzey Arizona'da da etkili olan sel çamurları yüzünden kapandığı, kuzeybatı Nebraska'da çıkan diğer bir orman yangınının tahliyelere yol açtığı ve çok sayıda evi yok ettiği bildirildi.

Kentucyk'de heyelan ve selde hayatını kaybedenler 35'e yükseldi

Kentucky Valisi Andy Bashear, eyaletin dağlık bölgesinde etkili olan aşırı yağışlar ve çamur selinde dün 26 olan can kaybının 35'e yükseldiğini kaydetti.

Ülkenin en fakir bölgelerinden birini yıkıma uğratan yağmur sularının 30 santimi aştığı bilgisini paylaşan Bashear, şiddetli rüzgarların başka bir tehdit getirebileceği konusunda bölge halkını uyardı.

ABD Ulusal Muhafızları Komutanı Orgeneral Daniel Hokanson'ın, yaklaşık 400 kişinin helikopterle kurtarıldığını söylediği afet bölgesinde 12 binden fazla kişi elektriksiz kaldı, en az 300 kişi barakalara sığındı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul merkezli terör operasyonunda yakalanan 12 şüpheliden 5'i tutuklandı
Sayıştay Başsavcılığına atama kararı Resmi Gazete'de
Dünya, Ukrayna'dan tahıl sevkiyatının başlamasını memnuniyetle karşıladı
Bakan Akar: Türkiye Cumhuriyeti, Kıbrıs'taki garantörlük görevini eksiksiz şekilde yerine getirmeyi sürdürecek
İzmir'de tarım alanında çıkan yangına müdahale ediliyor

Benzer haberler

ABD'nin batısındaki doğal felaketlerde can ve mal kaybı artıyor

ABD'nin batısındaki doğal felaketlerde can ve mal kaybı artıyor

ABD'den İran'ın petrol ve petrokimya ürünlerinin ticaretini destekleyen şirketlere yaptırım

ABD, İran petrolünün ticaretini denetlemek için 6 kuruluşu görevlendirdi

ABD'deki yangınlar ve fırtına endişe kaynağı olmayı sürdürüyor

ABD'deki yangınlar ve fırtına endişe kaynağı olmayı sürdürüyor
Çin'den "Pelosi'nin Pasifik ziyaretini yakından izliyoruz" mesajı

Çin'den "Pelosi'nin Pasifik ziyaretini yakından izliyoruz" mesajı
CNN'den Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaret etmesinin beklendiği iddiası

CNN'den Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaret etmesinin beklendiği iddiası
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet