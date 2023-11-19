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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

ABD'nin başkenti Washington'da, Gazze'deki çocuklar için yürüyüş düzenlendi

ABD'nin başkenti Washington'da, çocuklar ve aileleri, Gazze'deki çocuklar için Beyaz Saray'a yürüdü.

Şerife Çetin  | 19.11.2023 - Güncelleme : 20.11.2023
ABD'nin başkenti Washington'da, Gazze'deki çocuklar için yürüyüş düzenlendi Fotoğraf: Celal Güneş/AA

New York

Filistin için Amerikalı Müslümanlar adlı sivil toplum kuruluşu tarafından düzenlenen yürüyüş, Washington'daki Franklin Parkı'nda başladı.

Çocuklar ve aileleri, ellerinde "Ateşkes şimdi. Gazze'de çocuklar acı çekiyor", "Hiçbir çocuk terörist değildir", "Bu Hristiyan anne utanıyor. Biden'a oy verdi ama bir daha asla", "Hawaii'den Filistin'e işgal suçtur" pankartlarıyla parktan Beyaz Saray'a kadar yürüdü.

Yüzlerce kişi, "Biden sen yalancısın", "Filistin'e özgürlük", "Utanın" "Hemen şimdi ateşkes istiyoruz" ve "Çocuklar için buradayız" sloganları attı.

Gazze'deki çocuklar için yürüyen göstericiler, Filistin bayrakları ve Gazze'deki yıkımı yansıtan fotoğraflar da taşıdı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.

İsrail ordusuna göre, 7 Ekim’den bu yana 62'si Gazze içerisindeki çatışmalarda 6’sı da Lübnan sınırında olmak üzere 383 İsrail askeri öldürüldü.

İsrail’e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze’deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi’nde en az 5 bin 500'ü çocuk ve 3 bin 500'ü kadın olmak üzere 13 bin kişi öldürüldü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te de 7 Ekim’den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 214 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 76 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.

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