ABD'nin Alabama eyaletinde silahlı saldırıda 4 kişi öldü, 21 kişi yaralandı
ABD'nin Alabama eyaletinin Birmingham kentindeki silahlı saldırıda 4 kişinin öldüğü, 21 kişinin yaralandığı bildirildi.
Ankara
Alabama'nın yerel "AL.com" internet sitesinde yer alan habere göre, polis Truman Fitzgerald, Birmingham'daki silahlı saldırıya ilişkin açıklama yaptı.
Fitzgerald, yerel saatle 23.00 sularında düzenlenen saldırıda 4 kişinin yaşamını yitirdiğini, 4'ü ağır 21 kişinin yaralandığını belirtti.
Saldırganın henüz yakalanamadığını ifade eden Fitzgerald, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını söyledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.