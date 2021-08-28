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Dünya

ABD'nin Afganistan'dan 14 Ağustos'tan bu yana tahliye ettiği kişi sayısı 110 bine yaklaştı

ABD yönetimi, Afganistan'dan tahliye sürecinin başladığı 14 Ağustos'tan bu yana toplam 109 bin 200 kişiyi ülkeden çıkardı.

Dildar Baykan Atalay   | 28.08.2021
ABD'nin Afganistan'dan 14 Ağustos'tan bu yana tahliye ettiği kişi sayısı 110 bine yaklaştı

Washington DC

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Karine Jean-Pierre'in resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamaya göre, ABD, son 12 saatte Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndan yaklaşık 4 bin 200 kişiyi daha tahliye etti.

Son 12 saatte 12 askeri uçuş ile 2 bin 100, 29 koalisyon uçuşuyla 2 bin 100 kişinin tahliye edildi.

Böylece ABD'nin, tahliye operasyonunun başladığı 14 Ağustos'tan bugüne kadar tahliye ettiği kişi sayısı 109 bin 200'e ulaştı.

Öte yandan, temmuz sonundan bu yana Afganistan'dan tahliye edilen kişi sayısı da 114 bin 800'ü buldu.

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