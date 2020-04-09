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Dünya

ABD'nin Afganistan'daki en büyük hava üssüne roketli saldırı

ABD'nin Afganistan'daki en büyük hava üssü Bagram'a roketli saldırı düzenlendi.

Sayed Khodaiberdi Sadat   | 09.04.2020
ABD'nin Afganistan'daki en büyük hava üssüne roketli saldırı

Kabil

Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Aryen, basına yaptığı açıklamada, Parvan vilayetinin Kaleçe köyünden ABD'nin Bagram Hava Üssüne 5 roket mermisinin fırlatıldığını söyledi.

Aryen, bir araca yerleştirilen roket mermilerinin uzaktan kumandayla fırlatıldığını ifade etti.

Afganistan'daki NATO birliklerinden yapılan açıklamada, Bagram Hava Üssüne 5 roket mermisinin isabet ettiği ve can kaybı bulunmadığı kaydedildi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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