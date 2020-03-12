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Dünya

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Halilzad: Taliban'ın şiddeti azaltmasını bekliyoruz

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Halilzad, Taliban'ın Afganistan'daki şiddet düzeyinin halen yüksek olduğunu ve bunun azaltılmasını beklediklerini söyledi.

Sayed Khodaiberdi Sadat   | 12.03.2020
ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Halilzad: Taliban'ın şiddeti azaltmasını bekliyoruz

Afganistan

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, yaptığı açıklamada, Afganistan hükümeti ile Taliban arasındaki barış müzakerelerinin başlaması için her iki tarafın temsilcileri arasında ön görüşmelerin acilen başlaması gerektiğini belirtti.

Afganistan hükümetinin bu konudaki hazırlıklarının tamamlandığını ifade eden Halilzad, ''Taliban şiddetinin seviyesi hala yüksek. Mahkum Talibanların sorunsuz şekilde serbest bırakılması ve barış sürecinin ilerlemesi için Taliban'ın şiddeti azaltmasını bekliyoruz.'' dedi.

Mahkum Talibanların, Taliban tarafından verilen listeye göre serbest bırakılacağı bilgisini paylaşan Halilzad, Afganistan hükümeti ve Taliban temsilcileri arasında ön görüşmelerin başlamasının müzakerelerin başlaması için büyük bir adım olacağının altını çizdi.

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, mahkum Talibanların serbest bırakılması kararını açıklamıştı. 14 Mart'tan itibaren 1500 mahkumun, Afganlar arası müzakerelerin başlamasıyla da her iki haftada bir 500 olmak üzere toplamda 5 bin mahkumun serbest bırakılması takvime bağlanmıştı.

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