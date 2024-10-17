ABD'li yetkili, Washington'un Gazze'ye yardımı engellese de İsrail'e silah transferini kesmeyeceğini söyledi
ABD Başkanı Joe Biden'ın Orta Doğu'daki insani işlerden sorumlu özel temsilci olarak atadığı Lise Grande, ABD'nin Gazze'ye gıda ve ilaç girişini engellediği için yakın müttefiki İsrail'e silah transferini durdurmayacağı itirafında bulundu.
Ankara
ABD'de yayın yapan Politico gazetesinin haberine göre, Grande, 29 Ağustos'ta Washington'da yardım kuruluşlarının temsilcileriyle Gazze'deki insani durum hakkında toplantı yaptı.
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Toplantıya katılan 3 insani yardım temsilcisi ile toplantıya ilişkin bilgi sahibi 2 kişi, Gazze'deki çalışmalarının sekteye uğramasından endişe duydukları için isim vermeden Politico'ya yaptıkları değerlendirmede, Grande'nin bu görüşmede, ABD yönetiminin, yardımları engellese dahi İsrail'e silah transferini durdurmayacağını açıkladığını aktardı.
Buna göre, Grande toplantıda, ABD'nin Gazze'ye insani yardımların girişine izin vermesi için Birleşmiş Milletler üzerinden İsrail'e baskı uygulamak gibi başka taktikleri de değerlendirebileceğini ancak Washington yönetiminin İsrail'i desteklemeye devam edeceğini, silah sevkiyatını geciktirmeyeceği ya da durdurmayacağını vurguladı.
Gazze'ye insani yardımların girişini İsrail'in nasıl engellediğini ve bunun insancıl hukuku ihlal ettiğini ayrıntılarıyla anlatan katılımcılara cevaben Grande'nin "Kuralların İsrail için geçerli olmadığını" söylediği kaydedildi.
Politico'ya konuşan yetkililerden biri, Grande'nin ABD'nin bazı müttefiklerine karşı "kötü polisi oynayamayacağını" ifade ettiğini aktardı.
Söz konusu yetkiliye göre, Grande, İsrail'in ABD yönetiminin hiçbir şekilde karşı çıkmayacağı "çok az müttefikten oluşan dar bir çember" içinde yer aldığını söyledi.
Toplantıya katılan insani yardım temsilcileri, Grande'nin kendi görüşlerini ifade etmediğini, daha ziyade ABD'nin İsrail'e yönelik politikasını açıkladığını belirtti.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin tarafından 13 Ekim'de İsrail'e gönderilen ortak mektupla Gazze'ye insani yardımın artırılması için İsrail hükümetine 30 gün süre tanınmıştı.
ABD'li bakanlar, Gazze'ye yardımların dağıtılmasına izin verilmemesi halinde silah transferlerinin durdurulabileceği konusunda İsrail'i uyarmıştı.
İsrail ise, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de işlediği soykırımda, ABD kaynaklı yüksek teknolojili silah sistemleri ve akıllı mühimmat kullanmaya devam ediyor.
ABD yönetimi, ağustos ayında Gazze'ye saldırıları devam eden İsrail'e toplam değeri 20 milyar doları aşan silah ve mühimmat satışına onay vermişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.